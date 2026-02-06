Toyota Motor Corporation меняет президента на фоне большой реструктуризации

Кодзи Сато покинет посты президента и гендиректора Toyota Motor Corporation (TMC) спустя три года после назначения, его место займёт Кента Кон, действующий операционный директор компании. Кодзи Сато при этом остаётся в компании и будет играть в ней новую важную роль.

В январе 2023 года Кодзи Сато был представлен как новый президент и гендиректор Toyota Motor Corporation, официально он вступил в эти должности 1 апреля 2023 года, прежде их занимал Акио Тойода, внук основавшего компанию Киичиро Тойода. Акио Тойода сейчас занимает пост председателя совета директоров и, несмотря на почтенный возраст (в мае ему исполнится 70), продолжает оставаться главным вдохновителем и лицом автоспортивного подразделения Toyota — Gazoo Racing.

Кодзи Сато

Одной из главных задач Кодзи Сато в момент назначения на высшие должности было ускорение перехода TMC на электромобили, но уже в середине 2023 появились явные признаки глобального замедления спроса на электромобили, в связи с чем преданность компании Toyota гибридам и нежелание оголтело тратить деньги на разработку «электричек» просто потому, что все так делают, обеспечили ей очень выгодное положение на рынке и финансовую устойчивость. Вместе с тем Toyota, как и многие западные автоконцерны, в последние годы испытывает сильное давление со стороны быстро растущих китайских автопроизводителей — они отбирают покупателей у Toyota не только в самом Китае, но и в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже Европы.

Усиление конкуренции с китайскими компаниями в сочетании с ростом геополитической напряжённости (тарифные барьеры, разрывы цепочек поставок, усложнение логистики) вывело на поверхность давно назревшую проблему TMC — архаичную и неповоротливую структуру управления, восходящую к традиционной японской корпоративной системе, именуемой кэйрэцу. TMC тесно связана перекрёстным владением акций с ключевыми поставщиками (в том числе Aisin, Denso и TICO) и дочерними компаниями, большинство которых, собственно, и являются поставщиками.

TICO — это Toyota Industries Corporation, многопрофильная промышленная корпорация, из которой, по сути, и выросла TMC в 1930-х. TICO в частности поставляет TMC дизельные двигатели, вокруг которых в начале 2024 года разгорелся скандал в связи с фальсификацией показателей мощности и экономичности при сертификации. Этот скандал привёл к остановке производства, большим репутационным и финансовым издержкам, а также остро поставил вопрос о необходимости избавляться от традиций кэйрэцу в пользу более современной и централизованной системы управления.

Сейчас TMC находится в процессе демонтажа кэйрэцу, который выражается в том, что часть поставщиков TMC делает более независимыми, продавая их акции (так происходит в отношении Aisin и Denso), а часть, наоборот, интегрирует в себя. TICO, а также Daihatsu и Hino, тоже ранее запачкавшиеся в скандалах из-за различных нарушений, определены как проблемные зоны и должны перейти под жёсткий контроль TMC, для их интеграции нужны серьёзные финансовые ресурсы, на выделение которых не согласны многие акционеры TMC. Есть сопротивление реформам и со стороны государственных регулирующих органов, притом что отдельные чиновники понимают, что система кэйрэцу безнадёжно устарела и от неё надо отказываться.

В свете вышеизложенного контекста читателю должны быть понятны последние изменения в руководстве TMC. Кодзи Сато зарекомендовал себя как вполне эффективный менеджер, для него создана новая, ранее не существовавшая в TMC должность, — директор по отраслевым вопросам (Chief Industry Officer или сокращённо CIO). Кодзи Сато также займёт пост председателя JAMA (Японская ассоциация автопроизводителей) и пост заместителя председателя Keidanren (Японская федерация бизнеса), что позволит ему оказывать влияние на отраслевую среду в целом и способствовать более плавным и быстрым преобразованиям внутри TMC.

Кента Кон

Оперативное руководство внутри TMC возьмёт на себя Кента Кон, получивший в 1991 году диплом экономиста в Университете Тохоку и прямо со студенческой скамьи отправившийся работать в TMC. Кента Кон планомерно продвигался по карьерной лестнице, в начале прошлого года он получил должность операционного директора, а 1 апреля нынешнего года займёт посты президента и генерального директора. Должность операционного директора Кента Кон сохранит.