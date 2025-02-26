Toyota намерена ещё «очень долго» выпускать «заряженные» модели с ДВС и механическими коробками

Корпорация Toyota остаётся на первом месте по объёму продаж новых автомобилей на глобальном рынке уже не первый год. При этом она выпускает не только массовые автомобили, а также их «заряженные» версии, но и так называемые нишевые, к которым можно отнести спорткары. За разработку этих моделей отвечает подразделение Gazoo Racing, сейчас в линейке числятся GR Yaris, GR Corolla, GR86 и Supra, в дальнейшем её, вероятно, пополнят новинки со знакомыми именами.
О планах, касающихся «горячих» моделей, изданию Carsales рассказал глава отдела продаж и маркетинга австралийского представительства Toyota Шон Хэнли. По его словам, японская компания намерена ещё «очень и очень долго» использовать в «заряженных» автомобилях двигатели внутреннего сгорания, а также механические коробки передач.
Топ-менеджер отметил, что поклонники спорткаров бренда продолжают отдавать предпочтение именно такой «начинке». Ещё Шон Хэнли добавил, что «именно тактильная связь между водителем и машиной разжигает страсть автолюбителей, и мы вовсе не намерены отказываться от неё в обозримом будущем».
При этом представитель Toyota Australia уточнил, что модели с двигателями внутреннего сгорания в дальнейшем, вероятно, смогут питаться не бензином, а, к примеру, синтетическим топливом, либо жидким водородом. При этом он подчеркнул, что у Тойоты на сегодняшний день уже есть соответствующие исследования и разработки. Кроме того, он отметил, что компания в будущем изучит варианты выпуска «электромобилей, ориентированных на спорт».
Ожидается, что перечень спорткаров Toyota в дальнейшем пополнит возрождённая Celica, которой могут дать прибавку GR к названию. О том, что производитель разрабатывает преемника двухдверки, в ноябре 2024 года рассказал вице-президент концерна Хироки Накадзима. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по предварительным данным, Toyota GR Celica может получить новую 2,0-литровую турбочетвёрку, которая находится в разработке; вероятно, отдача этого двигателя составит порядка 406 л.с. Есть вероятность, что спорткару достанется система полного привода GR-Four, как у актуальных хот-хэтчей Toyota GR Yaris и GR Corolla.
Помимо этого, «горячую» линейку, вероятно, пополнит ещё и возрождённый спорткар Toyota MR2. Слухи об этой потенциальной двухдверке публиковались в СМИ периодически с 2017-го, а в прошлом году появилась информация о том, что следующий MR2 появится в 2025-м как традиционный среднемоторный спорткар. Тогда сообщалось, что эта новинка придёт на смену актуальному купе Toyota GR86.
В ходе интервью Шон Хэнли упомянул концепт Toyota GR Yaris M, который был представлен с замаскированным кузовом в прошлом месяце в рамках Токийского автосалона, хотя и не подтвердил, что этот шоу-кар является предвестником будущего MR2. По предварительным данным, серийный спорткар могут оснастить 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой нового поколения.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Отличная новость!!