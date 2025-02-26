Toyota намерена ещё «очень долго» выпускать «заряженные» модели с ДВС и механическими коробками

Ожидается, что японская компания в дальнейшем возродит спорткары Celica и MR2. Причём вторая модель, по слухам, может прийти на смену актуальному купе Toyota GR86.

Корпорация Toyota остаётся на первом месте по объёму продаж новых автомобилей на глобальном рынке уже не первый год. При этом она выпускает не только массовые автомобили, а также их «заряженные» версии, но и так называемые нишевые, к которым можно отнести спорткары. За разработку этих моделей отвечает подразделение Gazoo Racing, сейчас в линейке числятся GR Yaris, GR Corolla, GR86 и Supra, в дальнейшем её, вероятно, пополнят новинки со знакомыми именами.

На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition (версия для японского рынка)

О планах, касающихся «горячих» моделей, изданию Carsales рассказал глава отдела продаж и маркетинга австралийского представительства Toyota Шон Хэнли. По его словам, японская компания намерена ещё «очень и очень долго» использовать в «заряженных» автомобилях двигатели внутреннего сгорания, а также механические коробки передач.

Топ-менеджер отметил, что поклонники спорткаров бренда продолжают отдавать предпочтение именно такой «начинке». Ещё Шон Хэнли добавил, что «именно тактильная связь между водителем и машиной разжигает страсть автолюбителей, и мы вовсе не намерены отказываться от неё в обозримом будущем».

На фото: Toyota GR Yaris (версия для австралийского рынка)

При этом представитель Toyota Australia уточнил, что модели с двигателями внутреннего сгорания в дальнейшем, вероятно, смогут питаться не бензином, а, к примеру, синтетическим топливом, либо жидким водородом. При этом он подчеркнул, что у Тойоты на сегодняшний день уже есть соответствующие исследования и разработки. Кроме того, он отметил, что компания в будущем изучит варианты выпуска «электромобилей, ориентированных на спорт».

Ожидается, что перечень спорткаров Toyota в дальнейшем пополнит возрождённая Celica, которой могут дать прибавку GR к названию. О том, что производитель разрабатывает преемника двухдверки, в ноябре 2024 года рассказал вице-президент концерна Хироки Накадзима. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по предварительным данным, Toyota GR Celica может получить новую 2,0-литровую турбочетвёрку, которая находится в разработке; вероятно, отдача этого двигателя составит порядка 406 л.с. Есть вероятность, что спорткару достанется система полного привода GR-Four, как у актуальных хот-хэтчей Toyota GR Yaris и GR Corolla.

На фото: концепт Toyota GR Yaris M

Помимо этого, «горячую» линейку, вероятно, пополнит ещё и возрождённый спорткар Toyota MR2. Слухи об этой потенциальной двухдверке публиковались в СМИ периодически с 2017-го, а в прошлом году появилась информация о том, что следующий MR2 появится в 2025-м как традиционный среднемоторный спорткар. Тогда сообщалось, что эта новинка придёт на смену актуальному купе Toyota GR86.

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В ходе интервью Шон Хэнли упомянул концепт Toyota GR Yaris M, который был представлен с замаскированным кузовом в прошлом месяце в рамках Токийского автосалона, хотя и не подтвердил, что этот шоу-кар является предвестником будущего MR2. По предварительным данным, серийный спорткар могут оснастить 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой нового поколения.