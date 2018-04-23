Toyota назвала цены нового Avalon

Напомним, Toyota Avalon пятого поколения дебютировал в январе текущего года в рамках Детройтского автосалона. Он построен на архитектуре TNGA, на базе которой также построены модели Camry, Prius и C-HR. «Четырехдверка» стала длиннее и шире, но ниже, а также получила увеличенную колесную базу. Внешность Авалона выполнена в стилистике младшей Camry.
Во время премьеры производитель не назвал отдачу двигателей новинки. В состав силовой гаммы Avalon вошли: V-образная «шестерка» 2GR-FKS объемом 3,5 литра, отдача которой составляет 301 л.с. и 362 Нм крутящего момента, а также Toyota Hybrid System II, включающая бензиновую «четверку» Dynamic Force объемом 2,5 литра, 650-вольтовый электромотор, аккумуляторный блок под задними креслами и вариатор. Мощность гибридной системы составляет 215 л.с., что на 15 л.с. мощнее, чем у модели предыдущего поколения.
Список оборудования Avalon включает десять подушек безопасности, информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым тачскрином, проекционный дисплей, климат-контроль, беспроводную зарядку и премиальную 1 200-ваттную аудиосистему JBL 7.1 с технологией объемного звучания и 14-ю динамиками.
Стоимость бензиновых комплектаций модели:
|Комплектация
|Цена в $
|Цена в рублях (приблизительная по курсу)
|Touring
|42 200
|2 611 000
|Limited
|41 800
|2 587 000
|XSE
|38 000
|2 351 000
|XLE
|35 500
|2 197 000
Стоимость гибридных комплектаций модели:
|Комплектация
|Цена в $
|Цена в рублях (приблизительная по курсу)
|Limited
|42 800
|2 648 000
|XSE
|39 000
|2 413 000
|XLE
|36 500
|2 259 000
Флагманский седан на американском рынке демонстрирует пик продаж после смены поколения. Например, в 2013 году в США было продано 70 990 таких автомобилей, в 2016-м уже 48 079 штук, а объем продаж в 2017 составил 32 583 единиц. Для сравнения: у младшей Toyota Camry в прошлом году продажи составили 387 081 единицу, а в 2016-м – 388 616 автомобилей.
Напомним, несколько дней назад в России стартовали продажи новой Toyota Camry. Стоимость базового исполнения модели составила 1 399 000 рублей.
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