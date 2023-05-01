Toyota подготовила пару спецверсий для спорткара GR Supra GT4

Оба автомобиля лимитированных серий получили оранжевый цвет кузова. Дилеры начнут принимать заявки на участие в лотерее по продаже особенной Супры на следующей неделе.

Японский производитель наладил выпуск спорткара Supra в 1978 году, но ещё в 2002-м модель покинула конвейер. Позже компания решила возродить этот автомобиль: пятое поколение дебютировало в начале 2019-го в Детройте. Одним из главных рынков для спорткара остаются Штаты. По данным сайта Carsalesbase, американские дилеры по итогам января-ноября прошлого года реализовали 4694 экземпляра, что на 26% меньше, чем годом ранее.

На фото: Toyota GR Supra GT4 100 Edition

У купе имеется гоночная версия Toyota GR Supra GT4, в компании отчитались о небольшой «юбилейной отметке»: количество проданных экземпляров достигло 100 единиц. Стоит напомнить о том, что продажи такого спорткара стартовали немногим более трёх лет назад, сначала, в марте 2020-го вариант предложили европейцам, потом он добрался до Северной Америки, позже до Японии и до других азиатских рынков.



Чтобы отметить это событие, японская компания решила выпустить пару спецверсий, причём обе получили яркий оранжевый цвет кузова. Одним из вариантов стала гоночная модификация Toyota GR Supra GT4 100 Edition. Такой автомобиль было решено выпустить всего в трёх экземплярах. Его снабдили дополнительными аэродинамическими элементами, которые разместили в передней части; кроме того, каждый получил собственный знак с указанием номера спецверсии.



Второй особенный вариант – Toyota Supra Plasma Orange 100 Edition, в его основу легла комплектация RZ. Это уже дорожный спорткар, который отличается от «обычной» версии за счёт чёрных матовых кованых алюминиевых колёсных дисков, а такого же цвета тормозных суппортов. Интерьер оформлен в тёмной гамме, обивка кресел выполнена из алькантары, помимо этого, на передней панели есть табличка из углепластика с наименованием версии.



На фото: Toyota Supra Plasma Orange 100 Edition

Supra Plasma Orange 100 Edition тоже выйдет лимитированным тиражом: всего будет выпущено 100 экземпляров. В компании рассказали, что заявки от желающих купить автомобиль будут приниматься с 8 мая по 4 июня, при этом, тех, кто сможет купить автомобиль, будут определять с помощью лотереи. Если стоимость гоночной спецверсии в компании оставили в секрете, то цена особенного дорожного спорткара уже известна – она стартует с отметки 7,6 млн иен (или около 55,8 тыс. долларов по текущему курсу). Поставки машин клиентам запланированы на ближайшую осень.



Стоит напомнить, что ближайшим «родственником» купе японской марки является немецкий спорткар BMW Z4 (G29). Производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Моторная гамма заднеприводной Супры включает в себя пару бензиновых турбомоторов – 2,0-литровый B48 (отдача составляет 197 или 258 л.с.), и 3,0-литровый двигатель В58 (340 или 387 л.с.). В пару предлагается либо восьмиступенчатый «автомат» ZF, либо шестискоростная механическая коробка iMT6.



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Кстати, «механика» у «пятой» Супры появилась всего год назад. В рамках того обновления спорткару ещё перенастроили усилитель тормозов, а также установили новые амортизаторы и более жёсткие втулки креплений стабилизаторов.

