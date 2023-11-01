Toyota показала мощный пикап Tundra, спортивную версию Tacoma и ретро-грузовик FJ Bruiser

«Живая» премьера этих и других новинок японского бренда прошла в рамках открывшей свои двери выставки SEMA (Specialty Equipment Market Association) в Лас-Вегасе.

Компания Toyota подготовила несколько новинок для выставки SEMA, которая традиционно проходит осенью в США. Одним из них стал предназначенный для американского рынка полноразмерный пикап Tundra, получивший новый пакет TRD Performance: он дал автомобилю не только другие детали декора, но и прибавку мощности.

На фото: Toyota Tundra TRD Performance

Пакет TRD Performance даёт прибавку дополнительных 32,5 л.с. к отдаче имеющихся моторов в линейке грузовика японской марки – и базового i-Force V6 и топового i-Force Max. В результате мощность Тундры в версиях попроще окажется равна 427 л.с. (у стандартных Tundra показатель равен 394 л.с.), а исполнения побогаче получат 475-сильный двигатель (у вариантов без пакета – 443 л.с.).



В Toyota пояснили, что возможность повысить отдачу моторов Tundra появилась после модификации, позволившей увеличить поток воздуха к турбокомпрессорам. Ещё в компании рассказали о том, что разработчики оптимизировали калибровку системы управления двигателем. У пикапов с пакетом TRD Performance также иные настройки дроссельной заслонки и выхлопной системы, что способствует иному звуку работы мотора.



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Визуально Toyota Tundra TRD Performance можно отличить по шильдику с названием версии, размещённом на заднем борте, а также соответствующую гравировку получил патрубок выпускной системы. Стоимость пакета в компании уже обозначили – за дополнительную мощность и иные настройки в компании попросят 3,4 тыс. долларов. Напомним, в конце минувшего лета стало известно о том, что Tundra обновилась до 2024 модельного года и получила затемнённую версию Nightshade.



На фото: концепт Toyota Tacoma X-Runner 1 / 3 На фото: концепт Toyota Tacoma X-Runner 2 / 3 На фото: концепт Toyota Tacoma X-Runner 3 / 3

Другим экспонатом Toyota на выставке SEMA оказался концепт спортивной версии среднеразмерного пикапа Tacoma X-Runner. Напомним, у японской марки была модель с такой прибавкой к названию в период с 2005 по 2014 годы: тогда на американском рынке эта версия составляла конкуренцию Dodge Ram SRT-10. Актуальный шоу-кар создан на базе нынешней Tacoma четвёртого поколения, которая дебютировала в мае 2023-го.



На фото: салон концепта Toyota Tacoma X-Runner

Концепт с прибавкой X-Runner отличается от «обычного» пикапа за счёт массивного агрессивного обвеса, модернизированной подвески (она получила ряд компонентов от «старшей» Tundra), расширенной на 76 мм колеи, увеличенные передние тормоза, усиленную заднюю ось, диски из углеволокна, а также 21-дюймовые колёса.



Под капотом Toyota Tacoma X-Runner

У шоу-кара Tacoma X-Runner под капотом находится нестандартная начинка – концептуальный пикап оснастили битурбомотором V6 объёмом 3,4 литра от Toyota Tundra, при этом его мощность равна 427 л.с. Отметим, актуальная Tacoma оснащается четырёхцилиндровым мотором объёмом 2,4 литра (231 л.с.), либо гибридной установкой на его основе (совокупная отдача – 331 л.с.). Не исключено, что спортивный пикап доберётся до производства.



На фото: концепт Toyota FJ Bruiser 1 / 5 На фото: концепт Toyota FJ Bruiser 2 / 5 На фото: концепт Toyota FJ Bruiser 3 / 5 На фото: концепт Toyota FJ Bruiser 4 / 5 На фото: концепт Toyota FJ Bruiser 5 / 5

Ещё один показанный на SEMA концепт – Toyota FJ Bruiser. Он представляет собой полноприводный пикап в ретро-стиле, в основу которого легла модель FJ45 1966 года выпуска. Шоу-кар снабдили 42-дюймовыми внедорожными шинами BF Goodrich Krawler T/A KX, в которые «обули» 20-дюймовые колёсные диски, двухместным винтажным салоном с обивкой в клетку, а также модернизированным двигателем V8 (установлен в TRD для участия в Кубке NASCAR), его мощность составляет 735 л.с. Он работает в паре с трёхступенчатым автоматом Rancho Drivetrain Engineering. Максимальная скорость этого концепта равна 266 км/ч.

