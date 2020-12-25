Toyota предложила конкурента для Citroen Ami: С+pod выходит на домашний рынок

Судя по статистике JADA, марка Toyota является самой популярной на домашнем рынке. Так, по итогам прошлого года дилеры бренда реализовали в Японии 1 547 173 автомобиля. Этот результат на 2,6% больше, чем годом ранее. Местная модельная линейка включает в себя такие автомобили, которых в том числе нет в других странах. К примеру, сегодня она пополнилась новинкой в виде квадрицикла С+pod.



«Крошечный автомобильчик» обозначили как «ультра-компакт»: его длина составляет 2490 мм, ширина – 1290 мм, а высота – 1550 мм. Расстояние между осями равно 1780 мм, а клиренс составляет 145 мм. Это значит, что Toyota С+pod немного длиннее, чем Citroen Ami (2410 мм), однако не дотягивает по этому габариту до Smart Fortwo (2695 мм).



«Кроху» оснастили светодиодными головной оптикой узкой формы и вертикально расположенными фонарями. Багажная дверь располагается почти перпендикулярно полу, на передней части выделяется крупная заглушка на месте традиционной решётки радиатора. Порт для зарядки автомобиля располагается между фарами, под логотипом Toyota.



Наружные кузовные панели выполнены из пластика. Это позволило обеспечить электрокару скромную массу – 670 или 690 кг (в зависимости от версии). Покупателям на выбор предлагается пять двухцветных вариантов окраски кузова и три трёхцветных версии. Радиус поворота у С+pod равен 3,9 метра, его укомплектовали колёсами R13.



Салон новой Тойоты рассчитан на двоих – водителя и пассажира. Интерьер очень простенький: вместо уже привычного для большинства современных моделей тачскрина здесь установили пару монохромных экранов, кроме того, у новинки обычный (не мультифункциональный) руль. Внутри квадрицикл отделан пластиком и тканью. Основные функции управляются с помощью крупных физических кнопок на передней панели.



У «ультра-компакта» только один вариант «начинки»: электрический двигатель 1RM с отдачей всего в 12,5 л.с. (максимальный крутящий момент – 56 Нм) размещён на задней оси. Так как квадрицикл предназначен исключительно для города, его максимальная скорость невысока: он не способен разгоняться более чем до 60 км/ч.



В полу располагается литиевая батарея скромной ёмкостью 9,06 кВт*ч. Такой автомобиль способен без подзарядки проехать 150 км (расчёт вели по японскому варианту цикла WLTC). На полную «заправку» аккумулятора уходит от 5 до 16 часов (в зависимости от зарядного устройства). У Toyota С+pod cпереди находятся стойки McPherson и дисковые тормоза, сзади – балка и барабанные тормоза.

Сейчас «крошечный» автомобиль предлагается в двух комплектациях: покупка базовой версии обойдётся в 1,65 млн иен (эквивалентно примерно 1,19 млн рублей по текущему курсу), а версия побогаче стоит 1,72 млн иен (около 1,24 млн рублей). Пока что приобрести квадрицикл могут только корпоративные клиенты и представители органов власти. Обычным клиентам придётся дождаться 2022 года.

