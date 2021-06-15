Toyota раскрыла подробности о «начинке» конкурента Ford F-150

Японская компания выпускает полноразмерный пикап Tundra в США с 1999 года. С тех пор модель всего один раз сменила генерацию: так, автомобиль актуального второго поколения появился в 2007 году, процедуру обновления он пережил в 2014-ом. Отметим, продажи грузовика снижаются в течение последней пары лет. По итогам «ковидного» 2020-го американские дилеры реализовали 109 203 экземпляра, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Лидером сегмента по-прежнему остаётся Ford F-series, по показателям Тойоте до него, конечно, далеко (787 422 шт., -12%). Но всё же японский пикап ощутимо обгоняет Nissan Titan (26 439 шт., -16%). На данный момент производитель продолжает работу над Tundra третьего поколения.



Рендер Toyota Tundra нового поколения

Ранее новый пикап Toyota в маскировке попадался в объективы фотошпионов, но внешность модели пока что по-прежнему загадка. Не особо добавил ясности в этом вопросе и тизер, который компания опубликовала в прошлом месяце. Напомним, на изображении показана передняя часть новой Tundra, правда, видно лишь силуэт, тогда как сам автомобиль скрыт за «туманной дымкой».

Как мы отмечали ранее, судя по тизеру, у «третьего» грузовика японской марки будет новая светодиодная головная оптика. Кроме того, визуально на «внедорожный характер» этого полноразмерного пикапа намекает дополнительное освещение: огни расположены по центру радиаторной решётки, также лампочки есть под линией капота.



По предварительной информации, «третья» Tundra будет базироваться на платформе Toyota F1 (TNGA-F) body-on-frame. Эта же «тележка» лежит в основе таких внедорожников марки, как Sequoia и 4Runner, а также пикапа Tacoma. Сегодня с помощью нового видеотизера компания анонсировала и появление в моторной линейке нового двигателя – iForce Max, предполагается, что это будет двигатель V6. Не исключено, что под капотом окажется тот же двигатель, с которым недавно дебютировал Toyota Land Cruiser 300. Объём этого турбомотора составляет 3,5 литра, а отдача у внедорожника составляет 415 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм).

Ожидается, что новый двигатель придёт на замену нынешнему 386-сильному мотору V8 объёмом 5,7 литра (544 Нм). Кстати, у конкурента – Ford F-150 – V8 в гамме имеется. Кроме того, в линейке «японца» наверняка окажется либо «обычный» гибрид, либо подзаряжаемый гибрид. Подробностей об электрифицированной «начинке» пока нет.



Презентация нового пикапа должна пройти довольно скоро, но точную дату дебюта «третьей» Tundra в компании пока не называют. Предполагается, что продажи следующего пикапа начнутся в четвёртом квартале 2021 года. Информации о ценах пока по-прежнему нет. На сегодняшний день стартовая стоимость актуального автомобиля в США составляет 34 025 долларов (эквивалентно 2,46 млн рублей по текущему курсу). За топовую версию пикапа американцы отдают не менее 49 245 долларов (около 3,56 млн рублей).

Ранее Kolesa.ru раскрыл все подробности о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300. Напомним, моторную гамму этого «японца» лишили двигателя V8, а во внешности изменений оказалось немного, что, судя по всему, весьма обрадовало поклонников модели.

