Toyota Scion 01: концепт для экстремальных прогулок на свежем воздухе

Scion – это марка, принадлежащая концерну Toyota: она появилась в 2003 году, а ликвидирована была в 2016-м. Автомобили под этим брендом были представлены на различных рынках, в том числе в США. Теперь японский производитель решил возродить название с помощью нового концептуального вседорожника – Toyota Scion 01 был подготовлен для выставки SEMA, которая ежегодно проходит в начале ноября в Лас-Вегасе.

На фото: концепт Toyota Scion 01

В компании охарактеризовали Scion 01 как мотовездеход, предназначенный «для экстремальных прогулок на свежем воздухе». Известно, что этим проектом занимались североамериканские инженеры Toyota. Концепт получил открытый кузов без стёкол, с декоративной камуфляжной плёнкой, небольшой капот, головную оптику в виде единой тонкой полоски, прямоугольные противотуманки в нижней части, под сетчатой радиаторной решёткой, а также дополнительную светотехнику в передней части крыши.

Шоу-кар снабдили лебёдкой, двухцветными колёсными дисками, внедорожными шинами с широким профилем, красными тормозными суппортами, узкими полосками фонарей, запаской на корме, буксировочными проушинами, а также каркасом безопасности, который соответствует требованиям FIA. Салон рассчитан на четверых седоков.

В компании отметили, что Toyota Scion 01 оснастили «проверенными» компонентами отличающейся «исключительной шарнирностью» подвески, трансмиссии и тормозов, которые были подобраны «для обеспечения надёжности в экстремальных условиях». Сообщается, что мотовездеход подготовлен к скоростным гонкам, движению по пересечённой местности и даже преодолению скал.

Toyota Scion 01 получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит турбочетвёрка (подробностей об этом моторе нет). Совокупная отдача системы составляет не менее 304 л.с. Ещё известно о том, что концепт имеет «бесшумный режим» – во время работы исключительно на электричестве.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, ещё для выставки SEMA-2025 Toyota подготовила концептуальный водородный пикап Tacoma H2-Overlander. Грузовик позаимствовал у Mirai электрохимический генератор второго поколения. Он располагается спереди под капотом вместо бензинового турбомотора, а водород для его питания находится в трёх баллонах, которые разместились в пределах колёсной базы между лонжеронами рамы (общая ёмкость баллонов составляет 6 кг).

1 / 2 2 / 2

Энергия, вырабатываемая электрохимическим генератором, хранится в буферной литий-ионной батарее ёмкостью 24,9 кВт*ч. Побочным продуктом работы этого генератора является вода: она проходит через фильтр и отправляется в специальный бак. Её можно использовать для мытья посуды и походного душа (пить производитель не рекомендует). За вращение колёс Toyota Tacoma H2-Overlander отвечают два электромотора, их максимальная суммарная мощность равна 555 л.с.