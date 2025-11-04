Концепткар ×
  • Водородный монстр Toyota Tacoma H2-Overlander: 555 л.с. и чистая вода для душа

Компания Toyota рассекретила ещё один своих проектов, подготовленных специально к тюнинг-выставке SEMA 2025, которая открывается сегодня в Лас-Вегасе (США). Разработка концепта Tacoma H2-Overlander потребовала большого объёма инженерных работ от команды Toyota Racing Development (TRD), потому что от исходной силовой установки и трансмиссии бензинового пикапа здесь не осталось ничего.

Несмотря на то, что мировой автопром в очередной раз охладел к теме водородных силовых установок, Toyota продолжает заниматься их разработкой и даже мелкосерийным производством, даром что это сегодня мало кому нужно. Например, водородный седан Mirai за первые три квартала этого года разошёлся в США тиражом всего 157 экземпляров (-54,6% по сравнению с АППГ).

От Mirai концепт Tacoma H2-Overlander позаимствовал электрохимический генератор второго поколения — он разместился спереди под капотом вместо бензинового турбомотора, а водород для его питания хранится в трёх баллонах, размещённых в пределах колёсной базы между лонжеронами рамы, общая ёмкость баллонов — 6 кг. Вырабатываемая электрохимическим генератором энергия запасается в буферной литий-ионной батарее ёмкостью 24,9 кВт·ч, а вода, как побочный продукт работы электрохимического генератора, проходит через фильтр и собирается в специальном баке — пить эту воду не рекомендуется, но можно использовать для мытья посуды и походного душа.

Колёса Tacoma H2-Overlander вращают два электромотора, передний и задний, их максимальная совокупная мощность составляет 555 л.с. Динамические характеристики и запас хода в пресс-релизе, к сожалению, не указаны. Система охлаждения силовой установки сделана из компонентов, взятых у серийных пикапа Tacoma TRD Pro и кроссовера Lexus RZ. Между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал, а дифференциал заднего моста снабжён принудительной блокировкой с электронным управлением.

Шасси в привязке к концепту комплексно модернизировано и защищено снизу металлическими пластинами. Увеличен дорожный просвет и расширена колея, установлены более прочные рычаги и энергоёмкие амортизаторы Fox 2.5 Performance Elite Series. Более мощные передние тормоза взяты у большого пикапа Toyota Tundra. 17-дюймовые легкосплавные колёса обуты в 35-дюймовые «зубастые» шины.

В теории Toyota Tacoma H2-Overlander можно использовать как кемпер-техничку, он способен выдавать наружу до 15 кВт мощности, что вполне достаточно для питания небольшого домохозяйства или зарядки одновременно двух электромобилей. Кузов оснащён кунгом, изготовленным из переработанного карбона. На боковинах кунга разместились доски-подкладки под колёса на случай застревания, а над крышей простирается прочный экспедиционный багажник, на который можно установить палатку. Металлические бамперы готовы к тяжёлой буксировке, в передний интегрирована лебёдка. Перед экспедиционным багажником установлена светодиодная «люстра», составленная из семи круглых фар.

О серийном производстве Toyota Tacoma H2-Overlander речи, понятно дело, не идёт, но для выставки SEMA этот проект подходит идеально, тем более что кроме компании Toyota сегодня мало кто способен разработать такого сорта технику.

