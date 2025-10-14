Концерн General Motors отказался от проекта по разработке водородомобилей

Американский производитель был одним из первых сторонников использования водорода, но сейчас он решил сфокусироваться на электромобилях.

Ряд компаний продолжают работу над водородомобилями, при этом водород позиционируется в качестве перспективного топлива для машин, так как сгорает чище, чем бензин, а заправляться им гораздо быстрее, по сравнению с зарядкой батарей электромобилей. Тем не менее, инфраструктура для водородомобилей в США откровенно «хромает», что делает разработку такого транспорта невыгодной.

На фото: прототип Chevrolet Silverado на водородных топливных элементах

Согласно информации американского концерна GM, в Штатах насчитывается свыше 250 тыс. зарядных станций для электромобилей, однако заправиться водородом можно всего на 61 станции. Как отметил производитель, это стало одной из причин для решения об отказе от проекта. Так, в General Motors объявили о том, что прекращают работу над водородными топливными элементами следующего поколения под собственным брендом Hydrotec.

В GM считают, что водород пока не реализовал свой потенциал, а также, что он «перспективен для конкретных промышленных целей, таких как резервное электроснабжение, добыча полезных ископаемых и тяжёлые грузовые перевозки» и добавили, что «путь к устойчивому развитию бизнеса на топливных элементах долог и неопределёнен».

Известно, что концерн, как минимум в ближайшей перспективе, продолжит производство водородных топливных элементов для центров обработки данных и выработки электроэнергии на совместном предприятии GM и Honda Fuel Cell System Manufacturing LLC. Стоит отметить, что в списке причин для отказа от проекта в GM также назвали высокие затраты на его реализацию.

Пресс-служба General Motors отметила, что американский производитель решил сосредоточить исследования и разработки, а также капитальные ресурсы на создании электромобилей, аккумуляторов и технологий зарядки, добавив, что «зелёный» транспорт «явно пользуются спросом на рынке». Отметим, что, судя по последним годам, этот спрос не настолько высок, как рассчитывали компании.

На фото: Chevrolet Bolt 2027 модельного года

Кстати, на прошлой неделе GM представил компактный электрический кроссовер Chevrolet Bolt 2027 модельного года, предназначенный для североамериканского рынка. Производство было перенесено с завода в Мичигане на предприятие Fairfax Assembly в штате Канзас. Старт продаж обновлённого Bolt намечен на январь 2026-го, стоимость составит 29 990 долларов (эквивалентно примерно 2,39 млн рублей по текущему курсу), однако позже появится более доступная версия.

Напомним, минувшим летом от проекта по выпуску водородных фургонов резко отказался концерн Stellantis. Они должны были сходить с конвейеров заводов во Франции и Польше. Причина заключается в отсутствии перспектив развития рынка машин с FCEV-установками в краткосрочной и среднесрочной перспективе.