Toyota вернула Mark X спортивную версию GRMN: мотор стандартный, зато с «механикой»

В Японии стартовал прием заказов на «четырехдверку» Тойоты в версии GRMN. Поставки новинки начнутся весной.

У Mark X актуального поколения уже был вариант GRMN, созданный спортивным подразделением Toyota – Gazoo Racing. Такая версия вышла на японский рынок в 2015 году, ее тираж был ограничен 100 экземплярами. С тех пор стандартный седан успел обновиться (посвежевшая модель дебютировала в 2016-м) и даже обзавелся другой «заряженной» версий – GR Sport (на нее никаких лимитов нет). Теперь же представлен рестайлинговый Mark X GRMN, самая дорогая модификация в линейке «четырехдверки».

За основу был взят заднеприводный седан в комплектации 350RDS. Внешне от обычного Марка версия GRMN отличается более агрессивными бамперами, решеткой радиатора, окрашенными в черный корпусами наружных зеркал и спойлером, наличием сдвоенных выхлопных патрубков (кстати, у младшего Mark X GR Sport почти такой же дизайн). Жесткость кузова была увеличена за счет добавления 252-х дополнительных точек сварки. Кроме того, у Toyota Mark X GRMN перенастроили подвеску, рулевое управление сделали более отзывчивым. Также седан получил 19-дюймовые кованые алюминиевые диски BBS и разноразмерные шины. За доплату можно заказать крышу из углепластика – она на 10 кг легче стальной и позволяет снизить центр тяжести машины. В салоне поменяли рулевое колесо и «приборку», появились спортивные кресла и декоративные детали «под карбон».

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Под капотом Toyota Mark X GRMN установлен бензиновый «атмосферник» V6 3.5 (заводской индекс 2GR-FSE) мощностью 318 л.с. (380 Нм). Таким же мотором оснащаются и стандартный Mark X 350RDS, и младшая «заряженная» версия GR Sport. Главная же особенность нового спортивного варианта – шестиступенчатая «механика», тогда как обычный седан и Mark X GR Sport доступны только с автоматической коробкой. Между тем у Mark X GRMN образца 2015 года еще был самоблокирующийся дифференциал Torsen, однако у нынешней топовой «четырехдверки» лишь изменили передаточное отношение стандартного узла.

Напомним, обычный Mark X и Mark X GR Sport также предлагаются с атмосферной «шестеркой» 4GR-FSE 2.5 (203 л.с., 243 Нм) и «автоматом». Причем для стандартного седана с таким двигателем предусмотрены как задний, так и полный привод, тогда как GR Sport может быть только заднеприводным.

Цена нового Toyota Mark X GRMN – от 5 130 000 йен, что эквивалентно примерно 3 178 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, обычный седан с мотором 2.5 стоит от 2 656 800 йен (около 1 646 000 рублей), версия GR Sport с тем же двигателем обойдется минимум в 3 809 160 йен (около 2 360 000 рублей), а цена Mark X GS Sport с мотором 3.5 – от 4 428 000 йен (примерно 2 743 000 рублей).

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Тираж Mark X GRMN снова ограничен, но его все же увеличили: будет выпущено 350 седанов. Клиенты начнут получать машины с марта 2019 года.

Ранее Тойота представила две другие «спортивные» новинки — пикап Hilux GR-S и хэтчбек Yaris GR-S, эти модели предназначены для Бразилии.