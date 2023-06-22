Toyota впервые засветила роскошный Century SUV

По предварительным данным, новый кроссовер представят уже в этом году. Не исключено, что, как и нынешняя Toyota Crown, модель станет глобальной.

Под именем Toyota Century с 1967 года выпускают представительский седан, причем нынешнее поколение – лишь третье за более чем 50-летнюю историю модели (такая четырехдверка в строю с 2018-го). Между тем японские СМИ уже давно прочат это название новому SUV. И, судя по всему, они оказались правы.

Так, в рамках состоявшейся накануне презентации свежих минивэнов Alphard и Vellfire был засвечен силуэт роскошного кроссовера: слайд с пятидверкой появился сразу после того, как показали актуальный седан. Отметим, в публичной видеотрансляции, которую вела сама Тойота, SUV почти не видно, зато его смогли рассмотреть присутствующие на мероприятии представители профильных медиа: в частности, снятый с другого ракурса тизер кросса опубликовал сайт Response.

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Почему седан Century и новый кроссовер продемонстрировали именно на презентации MPV? Дело в том, что тойотовские минивэны позиционируют в качестве престижных машин, для которых нужен личный водитель (как и в случае с четырехдверкой). Кстати, шеф-дизайнер Toyota Саймон Хамфрис также заявил, что «даже Century уже движется к смелым изменениям», и что к концу года линейка автомобилей компании «с шофером» пополнится новой моделью. Правда, до конца пока так и не понятно: придет ли SUV на смену четырехдверке или дополнит линейку.



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Официальной информации о начинке кроссовера нет. Некоторые японские СМИ считают, что Century SUV (так его прозвали местные журналисты) будет родственником Toyota Grand Highlander и Lexus TX, то есть разделит с ними платформу GA-K. Ну и, разумеется, грядущий флагман так или иначе электрифицируют.



Седан Toyota Century сегодня продают только в Японии. А вот кросс вполне может стать глобальной моделью: аналогичным образом Тойота поступила с Crown новой генерации.

Больше подробностей о Century SUV должно появиться ближе к концу года.