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Toyota Yaris GR Sport получил несколько обновок к 2025 модельному году

03.12.2024 118 0 0

Изменения, которые достались хэтчбеку японской марки, предназначенному для европейского рынка, коснулись внешности и салона, а технику не затронули.

Компания Toyota представила четвёртое поколение Yaris в 2019-м, а в модификации GR Sport – в 2021-м (не путайте с полноприводным хэтчбеком GR Yaris). В прошлом году всё семейство претерпело небольшое обновление. Дела у модели в целом идут неплохо: по данным Jato Dynamics, на европейском рынке Ярис за первые десять месяцев 2024-го разошёлся тиражом в 149 050 экземпляров, что на 13% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

На фото: Toyota Yaris GR Sport 2025 модельного года

Так что нет ничего удивительного в том, что обновки, которыми Toyota снабдила Yaris GR Sport к 2025 модельному году, довольно скромные: зачем что-то усиленно менять, если и так продаётся довольно хорошо. Большая часть изменений у «подогретой» пятидверки, предназначенной для европейского рынка, коснулась внешности хэтчбека.

Палитру вариантов окраса кузова пополнила новинка – Storm Grey, ставшая эксклюзивной для посвежевшего Yaris GR Sport. Причём этот вариант предлагается в однотонном и двухцветном (с чёрной крышей) исполнениях. Ещё Yaris GR Sport 2025 модельного года положен новый комплект оригинальных 18-дюймовых легкосплавных колёсных дисков с матовым покрытием.

В салоне изменений ещё меньше: «оспортивленная» пятидверка получила подправленные эмблемы GR, которые выполнены в виде тиснения на подголовниках. Салон украшен красной прострочкой и серыми декоративными вставками. Стоит напомнить, что в рамках прошлогоднего рестайлинга автомобиль обзавёлся тачскрином информационно-развлекательной системы с увеличенной до 10,5 дюйма диагональю, а также расширенным пакетом ADAS.

Обновление в рамках перехода в 2025 модельный год не затронуло «начинку» Toyota Yaris для европейского рынка. Хэтчбек по-прежнему оснащается гибридными установками Hybrid 115 и Hybrid 130, в основе обеих лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в тандеме с электромоторами; в первом случае отдача составляет 116 л.с., во втором – 131 л.с.

На фото: салон Toyota Yaris GR Sport 2025 модельного года

Известно, что производство Toyota Yaris и Yaris GR Sport 2025 модельного года по плану должно начаться в феврале следующего года. Компания обнародует ценники ближе к выходу посвежевших пятидверок на рынок. На одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, стоимость модели стартует с отметки 25 500 евро (эквивалентно примерно 2,85 млн рублей по текущему курсу), а за актуальное исполнение GR Sport просят не менее 33 900 евро (около 3,79 млн рублей).

Напомним, в начале текущего года рестайлинг пережил и хот-хэтч Toyota GR Yaris. У трёхдверки в основном изменения были направлены на улучшение динамических характеристик и управляемости автомобиля. Кроме того, «горячей» модели помимо стандартной шестиступенчатой механики теперь предлагается ещё и восьмиступенчатый автомат Gazoo Racing Direct.

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