Toyota «засветила» новинку: это Prius, но вряд ли следующего поколения

Гибрид Toyota Prius четвертого поколения дебютировал в 2015 году, три года спустя производитель показал рестайлинговую версию модели. На одном из основных рынков для модели, в США, компания в 2020-ом реализовала 43 525 машин (речь идёт о версии с приставкой Family), что на 37,6% меньше, чем годом ранее. Вероятно, спад вызван не только последствиями пандемии коронавируса, но и тем, что гибрид устарел, а значит, поклонники бренда ждут выхода нового поколения.

Информации о том, когда именно японская марка решит представить Prius пятой генерации, пока нет. Сейчас американский офис Toyota опубликовал короткое тизерное видео с крайне скудным описанием, в котором акцент был сделан чёрным цветом. В названии самого ролика, размещённого на пресс-сайте, присутствовало указание на модель – Prius – и на её модельный год – 2022-ой. Кроме того, есть и дата презентации новинки – 2 июня текущего года.

В ряде СМИ предположили, что Тойота таким образом анонсировала дебют гибрида следующего поколения, однако, вероятно, на самом деле компания пока презентует лишь спецверсию нынешнего Приуса. Речь идёт о серии Nightshade, которая отличается чёрной отделкой и соответствующим декором.

На фото: актуальный гибрид Toyota Prius для рынка США

У Toyota на американском рынке есть целое семейство автомобилей в версии Nightshade: ожидается, что Prius станет десятой «чёрной» моделью после 4Runner, Avalon, CH-R, Camry, седана и хэтчбека Corolla, а также Sequoia, Tacoma и Tundra. У всех перечисленных машин бренда указанной спецсерии «затемнённые» элементы внешности и детали декора, которых нет у «обычных» версий.



В опубликованном видеотизере видна часть кузова с полностью чёрным оформлением экстерьера Prius. Так, можно заметить логотип Toyota на багажной двери, получивший чёрную отделку, тот же цвет у расположенных на корме букв у наименований модели и версии. Скорее всего, Prius в спецсерии Nightshade получит иные колёсные диски, а также другие акценты в дизайне интерьера. Кроме того, не исключено, что у модификации будет изменённая передняя решётка радиатора и задний диффузор.



На сегодняшний день цена актуального Toyota Prius в Штатах стартует с отметки 24 525 долларов (эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу). Стоимость версии Prius Prime стартует с отметки 28 220 долларов (около 2,8 млн рублей). Предполагается, что версия Nightshade будет дороже на несколько тысяч долларов. По предположениям издания motor1.com, начальный ценник спецсерии Prius составит около 27,3 долларов (порядка 2 млн рублей).

Напомним, актуальный вариант Toyota Prius оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 96-сильный «атмосферник» объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача этой установки составляет 122 л.с. Топовой версии модели доступна система полного привода AWD-e.

