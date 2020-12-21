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  • Трасса вдоль домов: новая развязка на участке ЦКАД будет иметь «общегородское значение»

Трасса вдоль домов: новая развязка на участке ЦКАД будет иметь «общегородское значение»

21.12.2020 180 0 0

Жители района Подмосковья, где будет проходить транспортный узел на отрезке кольцевой автодороги, обратились за помощью к президенту РФ.

 

Строительство так называемого «кольца вокруг столицы» началось в 2014 году. Проект создания ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги, A-113) реализуется отнюдь не гладко. Госкомпания «Автодор» уже несколько раз была вынуждена перенести сроки сдачи платной трассы в эксплуатацию, кроме того, Счётная палата была недовольна количеством бюджетных средств, вложенных в проект. Теперь у ЦКАД новые проблемы: на этот раз против выступают живущие рядом со строительством люди.

Как сообщает «Коммерсант», с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители Одинцовского округа Подмосковья (несколько сотен людей, проживающих в поселках Малые и Большие Вяземы): они недовольны планами «Автодора» построить новую развязку на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе. 

В обращении говорится о том, что в этом месте трасса пройдет в 35 метрах от многоквартирных домов, при этом, по действующим нормам, расстояние должно быть не менее 200 метров. Жители попросили главу государства взять ситуацию с возведением развязки на пересечении Можайского шоссе и ЦКАД «под личный контроль», а также провести проверку законности этого строительства.

Однако в «Автодоре» уже подготовили ответ на обращение недовольных граждан. В госкомпании пояснили, что отрезок ЦКАД, проходящий в этом месте, станет «магистральной улицей общегородского значения». Согласно действующим сегодня нормативам, такая дорога может пролегать даже ближе – на расстоянии 25 метров от жилых домов. В общей сложности на участке Одинцовского округа дорожники намерены построить три путепровода.

Отметим, ранее горожане уже выступали против этого строительства. Тогда они предлагали госкомпании проложить дорогу вдали от жилых домов – по Петровскому шоссе. Кроме того, жители уже направляли письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также обращались в Генпрокуратуру и правительство Московской области. Однако они так и не смогли добиться переноса дороги.

В «Автодоре» пояснили, что ими были рассмотрены семь вариантов прохождения трассы: в их числе и те, которые предлагали инициаторы обращения. По их словам, все иные версии также затрагивали интересы жителей, кроме того, они предполагали снос строений и изъятие земельных участков. Согласно текущему варианту проекта, развязка пройдёт по территориям лесного фонда, при этом не сообщается, сколько деревьев подлежит вырубке. В госкомпании пояснили, что дорога пройдёт в 45 метрах от домов, кроме того, будут установлены шумовые экраны.

ЦКАД представляет собой платный дублёр так называемой «малой бетонки» (трасса А-107). Развязка на пересечении ЦКАД с Можайским, Петровским шоссе и железной дорогой в изначальном проекте предусмотрена не была. Этот транспортный узел появился в плане в 2019 году, после того, как Минтранс признал наличие недоработок.

Ранее мы сообщали о том, что сейчас на завершающем этапе находятся работы на четвёртом пусковом комплексе платной трассы. Напомним, Центральную кольцевую автодорогу планируется открыть для движения в полном объёме к концу 2021 года.

Россия авто и общество дороги законы

 

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