Японский кроссовер нынешнего поколения выпускается только с пятью дверьми, однако изначально RAV4 был именно 3-дверным. Как могла бы выглядеть такая модификация сегодня?

История компактного японского паркетника началась в 1989 году, когда на Токийском автосалоне был представлен концепт RAV Four Prototype. Название расшифровывается как Recreation Active Vehicle (автомобиль для активного отдыха), а цифра 4 означает постоянный полный привод. Тот автомобиль достаточно сильно отличался от серийного кроссовера, представленного в 1994-м, однако общие черты у них всё же есть (фотографии концепта в галерее в конце статьи). Серийный RAV4 первого поколения, равно как и прототип, имели 3 двери, и только в 1995-м появилась пятидверная модификация. Во второй генерации кроссовера, которая появилась в 2000-м году, у покупателей также был выбор между тремя и пятью дверьми, но начиная с третьего поколения «рафик» стал исключительно 5-дверным. Мы же решили представить, как могла бы выглядеть «трёхдверка» на базе нынешнего (пятого по счёту) поколения RAV4.

При создании этого проекта мы ориентировались на самый первый RAV4, фотографии которого вы также можете увидеть в конце статьи. Подобно оригиналу, изображённый на рендерах кроссовер получил существенно укороченную по сравнению с «пятидверкой» колёсную базу и уменьшенный задний свес. Одна из самых характерных черт 3-дверной модели – широкие центральные стойки, выполненные в цвет кузова, а также задние стойки в чёрном цвете. Что же касается преимуществ такого типа кузова, то основным из них можно назвать компактные размеры и лучшую маневренность, что особенно актуально для городской эксплуатации. Также подобная модификация может выгодно отличаться за счёт своего оригинального внешнего вида, что опять же будет привлекать молодёжную аудиторию, на которую изначально самый первый RAV4 и был рассчитан.

Кроссовер первого поколения с индексом SXA10 был построен на базе купе Celica GT-Four. Он оснащался 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 135 (3S-FE) и 175 л.с. (3S-GE) в паре с механической коробкой либо «автоматом», привод мог быть передним либо полным. Кстати, первый «рафик» официально продавался на российском рынке. Нынешний же RAV4 сделан на платформе TNGA и в России предлагается с двумя моторами, базовым из которых всё так же является 2-литровый двигатель, однако его мощность составляет 149 л.с.

Toyota RAV4 первого поколения и концепт RAV Four Prototype 1989 года 1 / 4 Toyota RAV4 первого поколения и концепт RAV Four Prototype 1989 года 2 / 4 Toyota RAV4 первого поколения и концепт RAV Four Prototype 1989 года 3 / 4 Toyota RAV4 первого поколения и концепт RAV Four Prototype 1989 года 4 / 4

Сегодня минимальная стоимость Toyota RAV4 с вышеупомянутым мотором, «механикой» и передним приводом составляет 2 017 000 рублей. Версия с вариатором в чуть более богатой комплектации обойдётся в 2 275 000 руб. Второй вариант двигателя – 199-сильный бензиновый 2.5, за него в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом просят минимум 2 599 000 рублей.

Пятидверный Toyota RAV4 нынешнего поколения 1 / 3 Пятидверный Toyota RAV4 нынешнего поколения 2 / 3 Пятидверный Toyota RAV4 нынешнего поколения 3 / 3

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