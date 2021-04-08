Трёхрядная Hyundai Creta: свои имя и дизайн, другой мотор и статус премиальной модели

Появились новые подробности о растянутой версии Креты. Пока такой кросс анонсирован только для Индии, там прием заказов на новинку откроют в ближайшее время.

Дизайн-скетчи нового паркетника, названного Alcazar, индийское подразделение Hyundai распространило в марте. Впрочем, совсем новым SUV все же не является, ведь это удлиненная Creta второго поколения (стандартный кросс в Индии продают с 2020-го). Теперь же опубликованы пара полноценных фирменных изображений и видеоролик с все еще обклеенным маскировочной пленкой, но «живым» автомобилем. Кроме того, в компании рассказали о моторах и коробках.

Hyundai Alcazar

Напомним, Alcazar в Индии считается «премиальным», впрочем, к таковым там еще относят хэтчбек Hyundai i20, кроссоверы Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. Из габаритов трехрядного паркетника Хёндэ пока озвучена только колесная база – 2760 мм против 2610 мм у пятиместной «второй» Креты. Длина последней составляет 4300 мм. Ну и для сравнения, размеры нашего актуального кросса: длина – 4270 мм, расстояние между осями – 2590 мм.



У Hyundai Alcazar свой дизайн экстерьера: кроссоверу достались новые радиаторная решетка, передний бампер и задние фонари, иная багажная дверь (номерной знак подняли чуть выше), также модернизировали головную оптику, а в задних стойках появились окошки. А еще такому паркетнику положены 18-дюймовые колеса, тогда как у Creta – максимум 17”.

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Alcazar будет доступен с шести- или семиместным салоном, при этом у шестиместного кроссовера у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников – между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. Передняя панель, рулевое колесо, центральная консоль и мультимедиа-система перешли с Креты. По информации индийских СМИ, минимальный объем багажника Hyundai Alcazar – 180 литров (у Креты – 433 литра). Также местные медиа надеются, что у трехрядной версии будут камеры кругового обзора (у пятиместного паркетника только камера заднего вида). Прежде еще писали про адаптивный круиз-контроль, но теперь про него не вспоминают (для Creta предусмотрен обычный «круиз»).



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Вопреки ожиданиям, моторную гамму с Кретой кроссовер Alcazar разделил не полностью: общим оказался лишь дизель 1.5 (115 л.с., 250 Нм) семейства U2. Бензиновый двигатель у растянутого SUV свой – это двухлитровый «атмосферник» серии Nu, он выдает 159 л.с. и 192 Нм, с ним паркетник разгоняется с 0 до 100 км/ч «менее чем за 10 секунд». Пятиместная Hyundai Creta в Индии предлагается с атмосферным мотором 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с., 242 Нм). Alcazar доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (вне зависимости от мотора). Полного привода у индийской Креты нет, не получил его и «премиальный» SUV.



Предварительные заявки на Alcazar в Индии начнут принимать в ближайшее время, как и обычный кросс, удлиненный производят локально. Цены еще не объявлены. Hyundai Creta там сегодня стоит от 999 990 рупий, что эквивалентно примерно 1 047 000 рублей по актуальному курсу. О планах продавать трехрядный SUV в других странах компания пока не заявляла.



Пятиместная новая Hyundai Creta для Индии 1 / 3 Пятиместная новая Hyundai Creta для Индии 2 / 3 Пятиместная новая Hyundai Creta для Индии 3 / 3

Между тем наша Крета только готовится перейти во второе поколение: накануне Kolesa.ru опубликовал фото пойманного в России тестового образца.

