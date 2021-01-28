Трёхрядный кроссовер Ford Equator, который дешевле Explorer: теперь полноценные фото

В Китае готовятся к премьере нового SUV от Ford. Модель получила модную ныне двухэтажную головную оптику, а в салоне установили огромное табло. Двигатель пока заявлен один.

Кроссовер Ford Equator раскрылся еще минувшей осенью на снимках, внесенных в базу минпрома КНР. Напомним, за выпуск новой модели отвечает совместное предприятие американского концерна и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). К слову, это третий SUV под маркой Ford в гамме СП – оно также производит рамный внедорожник Everest и паркетник Territory. После «слива» от сертификационного органа Сеть заполонили шпионские кадры с Экватором, а теперь китайское издание Autohome опубликовало полноценные фотографии новинки, на которых та запечатлена со всех сторон, есть и снимки интерьера.

У Equator двухъярусная светодиодная оптика – сверху расположены ходовые огни, под ними идут блоки основных фар. Решетка почти такая же, как у рестайлинговых китайских Focus и Escort. Еще кроссоверу достались довольно узкие задние фонари, которые к тому же объединены между собой красной полоской.

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Длина SUV равна 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм. То есть по своим размерам в локальной линейке марки новинка вписалась между упомянутым выше Everest (4892/1862/1837 мм, колесная база – 2850 мм) и Explorer (5075/2004/1778 мм, расстояние между осями – 3025 мм). Кстати, существует версия, что Экватор и не кроссовер вовсе, а рамный вездеход с базовым задним приводом, но так ли это – пока неизвестно. Нет данных и о том, имеет ли модель «китайские корни». А предпосылки есть. Дело в том, что паркетник Ford Territory от СП с JMC вовсе не оригинальная модель – он создан на базе кросса JMC Yusheng S330.



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Внутри Equator – «многослойная» передняя панель, сделанные в виде единого табло виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (подобное получил и обновленный местный Ford Edge), двухэтажный центральный тоннель и шайба вместо традиционного рычага коробки. У пассажиров второго ряда – свой блок управления «климатом». На этих кадрах мы видим шестиместный Ford Equator, еще будут пяти- и семиместный варианты.



Двигатель для трехрядного кроссовера пока заявлен один, в документах минпрома он обозначен как EcoBoost 4G20D6L: это двухлитровая «турбочетверка» мощностью 224 л.с. Информации о коробках еще нет. Значка 4WD на пятой двери не видать, но, скорее всего, для модели все же предусмотрен полный привод.

На китайский рынок Ford Equator, вероятно, выйдет в первой половине текущего года. Местные СМИ считают, что он окажется дешевле Explorer (этот SUV, как и большинство остальных локальных моделей марки, производит СП Форда и Changan). Последний сегодня стоит от 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 595 000 рублей по актуальному курсу. Экватор вполне могут отправить на экспорт, ведь и кросс Ford Territory, который изначально позиционировали в качестве эксклюзива для КНР, сегодня является глобальным. Впрочем, до РФ новинки Форда все равно не доберутся, так как компания вывела легковушки с нашего рынка, оставив лишь коммерческий Transit.

