Третьей моделью линейки Hyper от GAC Aion станет кроссовер с «крыльями чайки»

В 2018 году китайский государственный автоконцерн GAC запустил ныне очень успешный электромобильный суббренд Aion, а в прошлом году у него появилось премиальное крыло с приставкой Hyper, к нему же отошла новая эмблема в виде галочки поверх ромбика. После запуска в производство первой модели — фастбека GT — Hyper превратился в самостоятельный спортивный бренд в составе GAC Group, у него теперь есть собственный потребительский сайт. Электромобили линейки Aion тоже продаются через свой сайт, но пока по-прежнему носят корпоративную эмблему GAC. Получается, что Hyper с новой эмблемой стал более самостоятельным, чем породивший его Aion, — такие вот кульбиты китайского менеджмента.

На этой неделе Hyper запустил в производство флагманский суперкар SSR с трёхмоторной 1225-сильной силовой установкой — он стал второй моделью нового бренда (на самом деле первой, так как представлен SSR был раньше, чем фастбек GT, но в производство пошёл позже). Hyper SSR массовым точно не будет из-за слишком высокой цены и ручной сборки, а вот третей модели — кроссоверу Hyper HT — уготована роль локомотива продаж.



Премьера Hyper HT ожидается в ноябре, тогда же начнётся приём предзаказов, а пока свежеиспечённый спортивный бренд опубликовал скетчи грядущей новинки, на которых показаны подъёмные задние двери типа «крылья чайки», как у Tesla Model X. Между тем ещё в сентябре Hyper HT всплыл в электронной базе китайского Минпрома, но там о задних чудо-дверях ничего не сказано и на фотографиях их нет — возможно, они будут привилегией топ-версий. Фастбек Hyper GT и суперкар Hyper SSR, напомним, имеют двери типа крылья бабочки, то есть необычная кинематика дверей становится фирменной чертой бренда Hyper.



В базе Минпрома приведены некоторые характеристики Hyper HT: габаритная длина — 4935 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2935 мм. По габаритам Hyper HT близок к Tesla Model X, но будет иметь строго пятиместный салон (Model X — семиместный). Снаряженная масса Hyper HT — 2120-2220 кг в зависимости от модификации, полная масса — 2680 кг. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Электродвигатель пока заявлен только один, он установлен на задней оси и выдаёт максимальную мощность в 250 кВт (340 л.с.). Разгон до 100 км/ч будет занимать 5,8 с. Других подробностей пока нет.



Добавим, что фастбек Hyper GT тоже дебютировал с единственным электромотором на 250 кВт, но позже у него появилась «бюджетная» версия с электромотором мощностью 180 кВт (245 л.с.), а в будущем обещана ещё и двухмоторная полноприводная версия. Цены на Hyper GT в Китае находятся в диапазоне от 219 900 до 339 900 юаней (от 3,0 млн до 4,65 млн рублей в переводе по текущему курсу) , что примерно соответствует уровню цен на седан Tesla Model 3 в Китае, а Hyper HT, вероятно, будет чуть дороже — на уровне кроссовера Tesla Model Y, цены на который сейчас в Китае начинаются с отметки 259 900 юаней (3,56 млн рублей).

