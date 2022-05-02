Третья жизнь: Datsun может возродиться в виде электромобильного бренда

Корни Datsun имеют вековую историю, из этой марки, прежде называвшейся DAT и Datson, выросла современная компания Nissan. За пределами Японии Datsun стал известен только после Второй мировой войны: в конце 50-х начался экспорт моделей Datsun в США, ещё через десять лет — в Европу, но в середине 80-х руководство Nissan решило отправить Datsun в архив, чтобы укрепить имидж головной марки, то есть Ниссана.

Вторая жизнь Datsun началась десять лет назад с подачи Карлоса Гона, тогдашнего главы альянса Renault-Nissan, занимавшегося ударным масштабированием бизнеса. Возрождённый Datsun задумывался как бюджетный бренд для развивающихся рынков, производство было налажено в Индии, Индонезии и России, при этом российские машины в техническом плане не имели ничего общего с азиатскими тёзками и оказались всего лишь перелицованными и слегка облагороженными Ладами.

Datsun on-DO российской сборки был сделан из седана Lada Granta.

Если бы не арест Карлоса Гона в 2018 году в связи с обвинениями в хищении средств альянса, то Datsun как бюджетный бренд, вероятно, жил бы до сих пор, несмотря на относительно слабые показатели продаж, но после отставки Гона укрупнённый его стараниями альянс Renault-Nissan-Mitsubishi впал в кризис, потребовавший радикальной перестройки бизнеса, сокращения амбиций и расходов. О ликвидации Datsun было объявлено в 2019 году, в 2020-м прекратилось производство машин этой марки в России и в Индонезии, а в Индии последние модели Datsun сошли с конвейера в апреле нынешнего года.



По данным Automotive News, общий объём выпуска автомобилей Datsun за время второго жизненного цикла марки составил чуть менее полумиллиона штук, из них примерно 150 тысяч пришлись на Россию. Это же издание сегодня со ссылкой на собственный анонимный источник в Nissan сообщило, что японская компания думает над тем, что делать дальше с брендом Datsun: отказываться от него совсем Nissan не хочет, но потребуется очередное переформатирование, которое может занять несколько лет. Один из наиболее вероятных сценариев — превращение Datsun в электромобильный бренд для развивающихся рынков, но никаких конкретных планов на сей счёт пока нет.

Дебютировавший в 2020 году Nissan Magnite изначально разрабатывался как модель Datsun и в теории мог получить российскую прописку, но, к сожалению, не сложилось.

Напомним, что в активе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi есть бюджетная румынская марка Dacia, от Лады в свете известных геополитический событий альянс решил избавиться. Марку Dacia за пределами Европы почти никто не знает, сделать из неё глобальный бюджетный бренд будет сложно, а вот Datsun после тщательных подготовительных процедур вполне можно перезапустить. Потребуется большая работа над дизайном и над имиджем, марку нужно сделать не только доступной, но также модной и желанной, сформировать для неё внятную рыночную нишу и уйти от конкуренции с младшими Ниссанами и Dacia, если Datsun вдруг снова отправят покорять Европу. Возвращение в Россию, исходя из текущей политической и экономической обстановки, представляется маловероятным.

