Бизнес ×
  • Третья жизнь: Datsun может возродиться в виде электромобильного бренда

Третья жизнь: Datsun может возродиться в виде электромобильного бренда

02.05.2022 137 0 0

В апреле компания Nissan прекратила в Индии производство автомобилей бюджетного бренда Datsun, но не желает окончательно с ним расставаться: прорабатываются возможные варианты возвращения Datsun на глобальный рынок.

 

Корни Datsun имеют вековую историю, из этой марки, прежде называвшейся DAT и Datson, выросла современная компания Nissan. За пределами Японии Datsun стал известен только после Второй мировой войны: в конце 50-х начался экспорт моделей Datsun в США, ещё через десять лет — в Европу, но в середине 80-х руководство Nissan решило отправить Datsun в архив, чтобы укрепить имидж головной марки, то есть Ниссана.

Вторая жизнь Datsun началась десять лет назад с подачи Карлоса Гона, тогдашнего главы альянса Renault-Nissan, занимавшегося ударным масштабированием бизнеса. Возрождённый Datsun задумывался как бюджетный бренд для развивающихся рынков, производство было налажено в Индии, Индонезии и России, при этом российские машины в техническом плане не имели ничего общего с азиатскими тёзками и оказались всего лишь перелицованными и слегка облагороженными Ладами.

Datsun on-DO российской сборки был сделан из седана Lada Granta.

Если бы не арест Карлоса Гона в 2018 году в связи с обвинениями в хищении средств альянса, то Datsun как бюджетный бренд, вероятно, жил бы до сих пор, несмотря на относительно слабые показатели продаж, но после отставки Гона укрупнённый его стараниями альянс Renault-Nissan-Mitsubishi впал в кризис, потребовавший радикальной перестройки бизнеса, сокращения амбиций и расходов. О ликвидации Datsun было объявлено в 2019 году, в 2020-м прекратилось производство машин этой марки в России и в Индонезии, а в Индии последние модели Datsun сошли с конвейера в апреле нынешнего года.

По данным Automotive News, общий объём выпуска автомобилей Datsun за время второго жизненного цикла марки составил чуть менее полумиллиона штук, из них примерно 150 тысяч пришлись на Россию. Это же издание сегодня со ссылкой на собственный анонимный источник в Nissan сообщило, что японская компания думает над тем, что делать дальше с брендом Datsun: отказываться от него совсем Nissan не хочет, но потребуется очередное переформатирование, которое может занять несколько лет. Один из наиболее вероятных сценариев — превращение Datsun в электромобильный бренд для развивающихся рынков, но никаких конкретных планов на сей счёт пока нет.

Дебютировавший в 2020 году Nissan Magnite изначально разрабатывался как модель Datsun и в теории мог получить российскую прописку, но, к сожалению, не сложилось.

Напомним, что в активе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi есть бюджетная румынская марка Dacia, от Лады в свете известных геополитический событий альянс решил избавиться. Марку Dacia за пределами Европы почти никто не знает, сделать из неё глобальный бюджетный бренд будет сложно, а вот Datsun после тщательных подготовительных процедур вполне можно перезапустить. Потребуется большая работа над дизайном и над имиджем, марку нужно сделать не только доступной, но также модной и желанной, сформировать для неё внятную рыночную нишу и уйти от конкуренции с младшими Ниссанами и Dacia, если Datsun вдруг снова отправят покорять Европу. Возвращение в Россию, исходя из текущей политической и экономической обстановки, представляется маловероятным.

слухи электромобиль новинки бизнес Datsun Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Много бензина, мало тяги и нет холостых: что такое ДПДЗ и как он ломается Датчик положения дроссельной заслонки – не самый сложный датчик автомобиля. И ломается он, в общем-то, редко. Но если он выходит из строя, поиск неисправности может затянуться: датчик этот х... 454 0 3 02.05.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan X-Trail T31 Nissan X-Trail, практичный, не слишком дорогой, но похожий издали на Patrol, не мог не стать популярным. И первое поколение Т30, и второе Т31 многим запали в душу. Наверное, не случайно: маш... 5245 3 1 01.05.2022
Статьи / Тюнинг Не только AMG: вспоминаем самых известных тюнеров Mercedes-Benz Тюнингом сегодня занимаются тысячи компаний, а выбором моделей уже сложно удивить: даже начинающие тюнеры порой сразу берутся за Lamborghini или Rolls-Royce. А вот 40-50 лет назад все было н... 1530 0 22 30.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23511 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16027 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11052 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings