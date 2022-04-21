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Завершилось производство бюджетников Datsun, марка – всё

21.04.2022 309 0 1

Последней страной, где еще выпускали компакты принадлежащего Ниссану бренда, была Индия. Причина повторной ликвидации Датсуна – низкий спрос.

 

О возрождении Datsun фирма Nissan объявила в 2012 году, марка была ориентирована на развивающиеся рынки. Но возложенных на него надежд бренд не оправдал, а затем и сама материнская компания стала испытывать трудности (они начались еще до пандемии, если точнее – после скандального ухода Карлоса Гона), так что Датсун снова было решено ликвидировать.

В Индонезии и России производство бюджетников завершилось два года назад (российская премьера марки состоялась в 2014-м, машины собирал АВТОВАЗ), не так давно в Индии прекратили выпускать хэтч GO и компактвэн GO+. И вот конвейер индийского завода покинула последняя модель – субкомпактный хэтчбек redi-GO (на заглавном фото), сообщает Autocar India. В местном офисе Nissan информацию изданию подтвердили, хотя индийский сайт Датсуна еще работает, и на нем представлена вся линейка.

Datsun GO и GO+
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Datsun GO и GO+
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Напомним, российские седан Datsun on-DO и хэтч mi-DO были клонами Lada Granta и Kalina соответственно, тогда как GO/GO+ построены на платформе старой Nissan Micra, а Redi-GO – это ближайший родственник Renault Kwid («пятидверки» делят «тележку» CMF-A). К слову, в 2020-м субкомпакт Datsun пережил довольно серьезный рестайлинг, но он не особо помог: по информации Autocar India, в прошлом году совокупный объем продаж всех моделей марки в Индии составил лишь 4296 единиц. Автомобили индийского производства также представлены в ЮАР (кроме redi-GO), и там сайт тоже пока действует: видимо, дилеры распродают остатки.

Datsun mi-DO и on-DO для России

Между тем Datsun все же оставил свое наследие. Нет, преемников у всех вышеназванных машин не будет, но в актуальному гамму самого Ниссана входит кроссовер Magnite: этот паркетник изначально задумывался именно как Датсун, чем и объясняется сходство модели с рестайлинговым redi-GO. Nissan Magnite получился удачным – в той же Индии, например, по итогам прошлого года он разошелся тиражом 34 000 единиц. Паркетник производит индийский завод, оттуда его поставляют, в том числе, в Индонезию, Бруней и страны Африки (всего около 15 экспортных рынков).

Индия авторынок производство бизнес Datsun Nissan

 

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