Трёхрядный кроссовер Mitsubishi Destinator появился в ещё одном регионе

Компания Mitsubishi начала продажи своего свежего и относительно доступного паркетника на Ближнем Востоке. Техника пока едина для всех рынков.

Премьера серийного семиместного кроссовера Mitsubishi Destinator состоялась в июле прошлого года в Индонезии. Только там пока и ведется производство модели, жители этой страны и получили первыми новинку. При этом еще в рамках презентации было объявлено о том, что паркетник станет глобальным: он адресован не только Юго-Восточной Азии, но также Латинской Америке, Африке и Ближнему Востоку. Всего в списке примерно 70 стран. В 2025-м же Destinator добрался до Филиппин, Брунея и Вьетнама. А теперь кроссовер принялся осваивать Ближний Восток – модель доступна к заказу в ОАЭ. Также напомним, что Destinator «вырос» из концепта Mitsubishi DST, а ближайшим родственником трехрядного SUV является более компактный Mitsubishi Xforce (в некоторых странах это Outlander Sport).

1 / 2 2 / 2

В плане дизайна предназначенные для разных регионов машины повторяют друг друга. Среди особенностей экстерьера Mitsubishi Destinator – T-образная оптика, радиаторная решетка в виде сот, массивные бамперы и «мускулистые» бока. Салон в целом такой же, как у родственного Xforce, не считая, конечно, третьего ряда кресел. Destinator получил аналогичные переднюю панель, блок управления «климатом» и пристыкованные друг к другу приборку и экран мультимедиа (сами приборы утоплены).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Длина Mitsubishi Destinator равна 4680 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, габариты Mitsubishi Xforce: 4390/1810/1660 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет ближневосточного Destinator – внушительные 214 мм.

Техника пока едина для всех рынков, где представлена модель. Mitsubishi Destinator оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 163 л.с. (250 Нм) и вариатором, привод только передний.

В ОАЭ семиместный кроссовер доступен в трех комплектациях. В список оборудования самого дешевого варианта M вошли: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, тканевая обивка, аналоговые приборы с экранчиком на 4,2 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида. Начиная с исполнения H появляются рейлинги на крыше, виртуальная приборка (8 дюймов), беспроводная зарядка и круиз-контроль. Топовая версия P – это панорамный люк, система бесконтактного открывания багажника, «кожа», более крупный дисплей мультимедиа, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

Без учета налогов Mitsubishi Destinator обойдется в 69 900 – 97 900 дирхамов, что эквивалентно примерно 1,45 млн – 2,03 млн рублей по актуальному курсу.

