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Цены на ОСАГО изменятся: кто будет платить больше?

21.10.2021 109 0 0

Регулятор предлагает сделать «автогражданку» ещё дешевле для аккуратных водителей с большим стажем и дороже – для тех, кто становится виновником ДТП.

 

В России на сегодняшний день все автовладельцы обязаны иметь действующий полис ОСАГО. Этот документ страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их, если они становятся виновниками аварий. В таких случаях страховая компания обеспечивает пострадавшей стороне или ремонт транспортного, или покрывает ущерб за счёт денежной выплаты.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в текущем году средняя цена полиса ОСАГО в стране осталась практически неизменной. Так, в январе-июле 2021-го (более свежих данных пока нет) она составила 5562 рубля, что всего на 0,9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года (тогда показатель составлял 5514 рублей).

В дальнейшем цена «автогражданки» может измениться. Дело в том, что Центробанк предлагает в очередной раз расширить тарифный коридор. В итоге минимальная базовая ставка станет ещё ниже, а максимальная, соответственно, выше. Отметим, сейчас этот диапазон для владельцев легковых машин варьируется от 2,47 тыс. до 5,43 тыс. рублей. Предлагается расширить его на 10% в обе стороны, в итоге он составит 2,22-5,98 тыс. рублей.

Напомним, стоимость каждого полиса ОСАГО рассчитывается как выбранное для водителя значение базовой ставки, умноженное на различные коэффициенты. Кстати, их Банк России тоже решил не оставлять в стороне. Так, для нескольких регионов было решено изменить территориальный коэффициент (напомним, ранее его предлагали отменить).

В частности, в Севастополе, Симферополе и Назрани его предлагается увеличить территориальный коэффициент с 0,64 до 0,76, а для автомобилистов Магадана он вырастет с 0,73 до 0,82. Есть и те субъекты РФ, где показатель снизится: в Москве – с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге – с 1,72 до 1,64, в Казани – с 1,9 до 1,8, а также в Новосибирске – с 1,63 до 1,56.

Также в ЦБ предложили подкорректировать коэффициент возраста/стажа (КВС). Для водителей в возрасте от 16 лет до 21 года (без опыта вождения) значение хотят повысить с 1,93 до 2,27. А для 60-летних автовладельцев со стажем свыше 14 лет показатель предлагается снизить с 0,9 до 0,83. Кроме того, регулятор предлагает изменить и систему коэффициентов «бонус-малус» (КБМ): в итоге полис должен стать дешевле для «безаварийных» клиентов, и дороже – для тех, кто периодически становится виновником ДТП.

В Центробанке пояснили, что по итогам всех изменений дополнительная скидка, равная примерно 8%, ждёт взрослых и опытных автомобилистов. Если они относятся к числу «безаварийных», то полис для них окажется дешевле ещё до 8% (к актуальным тарифам). Компенсировать выпадающие за счёт предоставления дополнительных скидок расходы страховщики будут за счёт повышения стоимости ОСАГО для неопытных и молодых водителей, а также тех, кто по своей вине попадает в аварии. Кроме того, подорожает «автогражданка» без ограничения допущенных к управлению лиц: показатель вырастет с 1,94 до 2,32.

Ранее стало известно, что законодатели обсуждают вариант, при котором при расчёте выплат не будет учитываться износ повреждённой машины. Страховщики предупредили, что это возможно, но при этом тарифный коридор придётся ещё расширять и в итоге ОСАГО, скорее всего, подорожает для всех.

Россия авто и общество законы

 

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