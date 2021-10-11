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  • ОСАГО может подорожать, но при расчёте выплат не будет учитываться износ повреждённой машины

ОСАГО может подорожать, но при расчёте выплат не будет учитываться износ повреждённой машины

11.10.2021 142 0 1

Цены на полисы «автогражданки», вероятно, увеличатся из-за постоянно дорожающих автозапчастей. Кроме того, вырастет и стоимость услуг по авторемонту.

 

Согласно сегодняшним нормам, действующий полис ОСАГО остаётся обязательным документом для всех водителей. Он страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их, если они становятся виновниками ДТП. В таких случаях страховая компания обеспечивает пострадавшей стороне либо ремонт транспортного средства (его разрешено производить только с помощью новых деталей, но не обязательно оригинальных), либо покрывает ущерб с помощью денег, однако при этом варианте износ повреждённого ТС учитывается.

Уже не первый год страховщики и законодатели обсуждают возможность перестать учитывать износ при выборе варианта денежной выплаты. Отметим, нынешний вариант объясняется тем, что после ремонта повреждённого в ДТП автомобиля, у него должно быть то же состояние, в котором он находился до аварии. А при ремонте использовать б/у детали по умолчанию не разрешается, чтобы избежать мошенников (а также, вероятно, судебных исков в случае, если заменённая деталь «с пробегом» слишком быстро выйдет из строя).

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, на которого ссылается «Интерфакс», в последнее время наблюдается постоянный рост цен на авторемонт (точнее, речь идёт о повышении стоимости автомобильных запчастей). Он отметил, что в среднем за период с января 2017-го по сентябрь 2021 года цена так называемой «корзины часто бьющихся запасных частей» ежемесячно росла на 0,9%.

Такая ситуация на рынке комплектующих приводит к периодическому пересмотру ценовых справочников в методике расчётов стоимости восстановительного ремонта (они используются для определения суммы выплат по полисам ОСАГО). Кроме того, в РСА ждут в том числе и повышения стоимости нормочаса у авторемонтников.

При этом в Союзе отметили, что в отдельных регионах имеется напряжение, к примеру, в Хабаровске (из-за обилия немолодых «праворулек», запчасти для которых стоят недешево) и Казани. Сейчас страховщики ждут, когда Госдума РФ нового созыва начнёт рассматривать инициативы, касающиеся совершенствования «автогражданки». В частности, в списке есть и предложение о дальнейшем расширении границ тарифного коридора в ОСАГО. Предполагается, что это поможет отыграть повышение цен на автозапчасти (и соответственно, возросшие выплаты), а значит, страховые полисы, вероятно, для большинства автовладельцев станут дороже.

По словам главы РСА, для нормализации нынешней ситуации нужно расширить тарифный коридор в «автогражданке» не менее чем на 10-20% до конца текущего года. В случае если власти не одобрят соответствующее решение, понадобятся, как минимум, «точечные тарифные решения для проблемных транспортных сегментов и регионов». Напомним, сейчас страховщики могут менять базовую ставку в зависимости от индивидуальных качеств клиентов.

Однако автовладельцев ждут и «плюсы»: речь, в частности, идёт о том, что дальнейшая реформа ОСАГО, вероятно, будет предусматривать переход на расчёт денежных выплат пострадавшей стороне без учёта износа автомобиля, а также увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн рублей (сейчас максимум – 500 тыс. рублей).

Россия авто и общество законы ДТП

 

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