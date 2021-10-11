ОСАГО может подорожать, но при расчёте выплат не будет учитываться износ повреждённой машины

Согласно сегодняшним нормам, действующий полис ОСАГО остаётся обязательным документом для всех водителей. Он страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их, если они становятся виновниками ДТП. В таких случаях страховая компания обеспечивает пострадавшей стороне либо ремонт транспортного средства (его разрешено производить только с помощью новых деталей, но не обязательно оригинальных), либо покрывает ущерб с помощью денег, однако при этом варианте износ повреждённого ТС учитывается.



Уже не первый год страховщики и законодатели обсуждают возможность перестать учитывать износ при выборе варианта денежной выплаты. Отметим, нынешний вариант объясняется тем, что после ремонта повреждённого в ДТП автомобиля, у него должно быть то же состояние, в котором он находился до аварии. А при ремонте использовать б/у детали по умолчанию не разрешается, чтобы избежать мошенников (а также, вероятно, судебных исков в случае, если заменённая деталь «с пробегом» слишком быстро выйдет из строя).

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, на которого ссылается «Интерфакс», в последнее время наблюдается постоянный рост цен на авторемонт (точнее, речь идёт о повышении стоимости автомобильных запчастей). Он отметил, что в среднем за период с января 2017-го по сентябрь 2021 года цена так называемой «корзины часто бьющихся запасных частей» ежемесячно росла на 0,9%.



Такая ситуация на рынке комплектующих приводит к периодическому пересмотру ценовых справочников в методике расчётов стоимости восстановительного ремонта (они используются для определения суммы выплат по полисам ОСАГО). Кроме того, в РСА ждут в том числе и повышения стоимости нормочаса у авторемонтников.

При этом в Союзе отметили, что в отдельных регионах имеется напряжение, к примеру, в Хабаровске (из-за обилия немолодых «праворулек», запчасти для которых стоят недешево) и Казани. Сейчас страховщики ждут, когда Госдума РФ нового созыва начнёт рассматривать инициативы, касающиеся совершенствования «автогражданки». В частности, в списке есть и предложение о дальнейшем расширении границ тарифного коридора в ОСАГО. Предполагается, что это поможет отыграть повышение цен на автозапчасти (и соответственно, возросшие выплаты), а значит, страховые полисы, вероятно, для большинства автовладельцев станут дороже.



По словам главы РСА, для нормализации нынешней ситуации нужно расширить тарифный коридор в «автогражданке» не менее чем на 10-20% до конца текущего года. В случае если власти не одобрят соответствующее решение, понадобятся, как минимум, «точечные тарифные решения для проблемных транспортных сегментов и регионов». Напомним, сейчас страховщики могут менять базовую ставку в зависимости от индивидуальных качеств клиентов.

Однако автовладельцев ждут и «плюсы»: речь, в частности, идёт о том, что дальнейшая реформа ОСАГО, вероятно, будет предусматривать переход на расчёт денежных выплат пострадавшей стороне без учёта износа автомобиля, а также увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн рублей (сейчас максимум – 500 тыс. рублей).

