Туалетный юмор Hyundai: беспилотная кабинка Mobilet спешит на помощь

Соцопросы показывают, что 1 апреля сдаёт позиции, желающих шутить в этот день становится всё меньше, потому что жизнь вокруг всё чаще воспринимается как бесконечная невесёлая шутка. Тем не менее робкие попытки придумать ко Дню смеху что-нибудь увлекательное ещё не до конца сошли на нет. Среди примерно десятка несмешных шуток, придуманных к сегодняшнему дню автопроизводителями, нас заинтересовал мобильный туалет Mobilet от Hyundai — это, возможно, не слишком смешно или даже совсем не смешно, но всегда актуально и, главное, перспективно.

Ситуация, когда в городе вдруг приспичило, а туалета рядом нет, знакома каждому. Hyundai предлагает решить эту проблему с помощью специального мобильного приложения типа вызова такси, только вместо такси приезжает беспилотная кабинка Mobilet с бесконтактным доступом ко всем удобствам, проход внутрь реализован через систему распознавания лиц. В зависимости от остроты проблемы приложение предлагает несколько тарифов, от «ещё можно потерпеть» до «код красный», когда держаться больше нету сил — в таком случае максимально быстро приедет самая компактная кабинка повышенной манёвренности. Для Мобилетов даже предлагается создать выделенные полосы на автодорогах, чтобы максимально сократить время в пути.

Внутри кабинки можно выбрать разные типы унитазов и систем гигиены — кому как удобнее, лишь бы были силы и время выбирать, так как ясно, что если «код красный», то воспользуешься тем, что есть поблизости. Дизайн кабинок Mobilet, промо-ролики и презентационные слайды были разработаны с помощью искусственного интеллекта, то есть, считай, задаром.

От себя заметим, что если беспилотный пассажирский транспорт в неадаптированной городской среде продолжает оставаться мечтой, то различные грузы роботы на колёсах уже доставляют адресатам во многих городах, в том числе в России — роботов-курьеров Яндекса в центре Москвы наверняка все видели. Беспилотная туалетная кабинка, по сути, точно такой же робот, человек ей пользуется только в стационарном положении, а едет кабинка без пассажира, так что в экстренной ситуации ей вполне можно пожертвовать и отправить, например, в кювет. В общем, идея для стартапа вполне рабочая, ждём и при случае воспользуемся.