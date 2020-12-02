У BMW X4 появится новый конкурент: первое изображение Mazda CX-50

По предварительным данным, на европейский рынок купеобразный кроссовер японской марки может выйти уже в 2022 году.

Компания Mazda планирует через несколько лет вывести на рынок кроссовер CX-5 третьего поколения. Как мы сообщали вчера, ожидается, что паркетник будет разительно отличаться от своих предшественников: японцы думают о том, чтобы превратить CX-5 в полноценного игрока премиального сегмента. Отметим, ценник актуального паркетника Mazda CX-5 в России варьируется в диапазоне от 1 742 000 до 2 648 000 рублей. Модель входит в ТОП-25 самых востребованных моделей в стране: за январь-октябрь дилеры реализовали 15 434 экземпляра (-13,3%).



На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-5

Предполагается, что CX-5 следующего поколения переедет на платформу с продольным расположением силового агрегата, которую первой получит новая Mazda6. Кроссовер в ходе смены поколений станет ощутимо крупнее по сравнению с нынешней версией: в итоге CX-5 перейдёт в среднеразмерный сегмент.

Ранее сообщалось, что у «третьего» кроссовера будет версия с купеобразным кузовом. В компании её позиционируют как самостоятельную и более статусную модель. Этот автомобиль получит иное имя – CX-50. Напомним, ещё весной 2019 года соответствующее торговое наименование – Mazda CX-50 – было включено в европейский регистр патентов.



Рендер Mazda CX-50

Подробной информации о будущей новинке пока нет. Однако дизайнер испанского издания motor.es предположил, как, возможно, будет выглядеть купеобразный кроссовер Mazda CX-50. Предполагается, что японские стилисты будут продолжать использовать нынешний фирменный стиль дизайна, при этом переднюю часть могут выделить за счёт более «смелого» оформления, а капот окажется длиннее. Судя по рендеру, передние и задние стойки у новинки бренда будут иметь больший наклон, что позволит сделать крышу более покатой, а корму – с более гладким скосом.



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Напомним, ещё весной прошлого года в Mazda объявили о разработке принципиально новой платформы (ляжет в основу новых Mazda6, CX-5 и, судя по всему, CX-50). Тогда же в компании рассказали о создании семейства рядных шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей: они предназначены для моделей, базирующихся на новой «тележке». Характеристики этих моторов в компании пока не раскрывают.



Как мы отмечали ранее, ожидается, что новые рядные «шестёрки» будут в разной степени гибридизированы – им предложат как 48-вольтовые электродовески со вспомогательным стартер-генератором, так и иные «розеточные» комбинации. Кроме того, у CX-50 в гамме может быть гибридная установка на основе четырёхцилиндрового двигателя. Вероятно, кросс-купе будет заднеприводным. Предполагается, что моторы получат в пару восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» нового поколения.

По данным испанцев, купеобразный паркетник Mazda CX-50 выйдет на старосветский рынок в 2022 году. В соперники ему прочат BMW X4. Отметим, в прошлом году дилеры в Европе продали 26 434 баварских паркетника, что на 47% больше, чем годом ранее. С января по октябрь 2020-го показатель упал на 34%: модель разошлась тиражом 14 204 шт. (спад связан в том числе с последствиями пандемии коронавируса). Цена X4 в Европе стартует с отметки 50 104 евро, а в РФ – с 4,09 млн рублей.

