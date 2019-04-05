У брата Volkswagen Tiguan будет купеобразная версия. У Teramont тоже

У брата Volkswagen Tiguan будет купеобразная версия. У Teramont тоже

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Перед открытием Шанхайского автосалона марка Volkswagen проведет «ночь премьер», в рамках которой будут представлены как минимум пять новинок. Среди них – два кросс-купе.
 

В Шанхае немцы покажут четыре прототипа и одну серийную модель, сообщают китайские СМИ. Официально из новинок пока анонсирован лишь концептуальный электрический паркетник I.D. Roomzz, построенный на платформе MEB: его тизеры Volkswagen распространил несколько дней назад. Товарная машина – это якобы купеобразная версия Teramont. Еще одна новинка – кросс-купе на базе Tayron. Ну а о двух остальных концептах информации еще нет.

Концепт Volkswagen I.D. Roomzz

Концепт Volkswagen I.D. Roomzz

Напомним, стандартный паркетник Volkswagen Tayron дебютировал осенью прошлого года, он разработан специально для рынка КНР, технически пятиместная модель повторяет Tiguan. При этом Tayron крупнее стандартного европейского Тигуана: длина «эксклюзива» равна 4589 мм, колесная база – 2731 мм. У VW Tiguan эти показатели составляют 4486 и 2677 мм соответственно. Ожидается, что купеобразная версия Тайрона станет короче базового SUV на 4 мм, расстояние между осями не изменится.

Обычный VW Tayron доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), для паркетника предусмотрен полный привод 4Motion. Плюс у Тайорона недавно появилась гибридная версия на основе мотора 1.4 TSI, совокупная отдача такого кросса – 218 л.с. Какие из перечисленных установок достанутся «купе» — данных пока нет. Неизвестно и то, когда концепт перевоплотится в серийную модель. Кстати, по Сети уже ходят слухи, что и сам Tiguan через год обзаведется купеобразным вариантом.

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Стандартный Volkswagen Tayron
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Стандартный Volkswagen Tayron
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Стандартный Volkswagen Tayron

Предвестника Teramont с покатой крышей Volkswagen представил еще в начале 2018-го – пятиместный концепт показали в США (трехрядный паркетник там продают под именем Atlas). Однако серийное кросс-купе рассекретили именно китайцы: в декабре прошлого года фотографии модели появились в базе местного министерства промышленности. «Поднебесный» Teramont Coupe на 134 мм короче семиместной стандартной модели, колесная база прежняя – 2980 мм. В Китае «купе» предложат с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 TSI (186 или 220 л.с.) и турбодвигателем V6 2.5 (299 л.с.) – такими двигателями оснащается и обычный локальный Teramont. Привод – передний или полный.

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Серийный Volkswagen Teramont Coupe для Китая
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Серийный Volkswagen Teramont Coupe для Китая
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Серийный Volkswagen Teramont Coupe для Китая

Кроссовер VW Tayron за пределы Китая поставлять не планируют. А вот Teramont с купеобразным силуэтом вполне может добраться до российского рынка.

Между тем ранее в Поднебесной появилось кросс-купе другой марки, входящей в концерн Volkswagen, — Skoda запустила в продажу Kodiaq GT. Как и Тайрон, купеобразный Кодиак пока заявлен в качестве эксклюзивной модели для КНР.

 

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