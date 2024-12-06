У Дастера появился концепт Soul of Dakar, который может лечь в основу грядущих спецверсий

Дастер появился в 2010 году, второе поколение модели дебютировало в 2017-м. Презентация кроссовера третьей генерации прошла в конце ноября прошлого года, при этом изначально он был рассекречен под румынской маркой Dacia. Внешность варианта с узнаваемым ромбом Renault была рассекречена в декабре того же года. Теперь у модели румынской марки появился концепт – Dacia Duster Soul of Dakar.

На фото: концепт Dacia Duster Soul of Dakar

Название шоу-кара – Soul of Dakar – можно перевести с английского как «Душа Дакара». С помощью разработки этого концепта марка решила отпраздновать своё участие в ралли Дакар-2025. Презентация прошла в рамках специального мероприятия в Милане (Италия). Dacia Duster Soul of Dakar получил особое «раллийное» оформление экстерьера с яркими белыми и оранжевыми вставками на чёрном фоне.

На крыше кроссовера располагается объёмный багажник, он позволил разместить и закрепить в верхней части шоу-кара «внедорожные» аксессуары из коллекции Dacia InNature – сумку из водонепроницаемой ткани, дополнительный закрывающийся грузовой бокс и лопату. Эти аксессуары за доплату доступны и штатному Дастеру.

В салоне концептуального Дастера с прибавкой Soul of Dakar есть различные крепления для аксессуаров YouClip. Так, здесь можно увидеть крючки для сумок и держатели для смартфонов, планшетов, а также напитков. В остальном у модели всё стандартное, включая прежний дизайн колёсных дисков, пластиковые накладки и штатную подвеску.

Технику шоу-кару тоже оставили «обычную». Поэтому «Душу Дакара» оснастили мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновая 130-сильная турботройка TCe объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и шестиступенчатой механикой. Для этой модификации предусмотрен полный привод.

На фото: салон концепта Dacia Duster Soul of Dakar

Сам по себе концепт Dacia Duster Soul of Dakar останется в единственном экземпляре, однако не исключено, что он вдохновит разработчиков на создание необычных спецверсий кроссовера. Не исключено, что они появятся уже в 2025 модельном году. В компании на такой вариант намекали, но пока официально не подтвердили.

На домашнем для марки рынке, в Румынии, цена актуального обычного Dacia Duster сейчас стартует с отметки 17 750 евро, что эквивалентно примерно 1,89 млн рублей по текущему курсу. За вариант с аналогичной концептуальной MHEV-установкой и полным приводом здесь просят не менее 26 300 евро (около 2,79 млн рублей).