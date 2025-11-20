Новинки ×
  У кроссовера Maserati Grecale появилась новая роскошная спецверсия Lumina Blu

У кроссовера Maserati Grecale появилась новая роскошная спецверсия Lumina Blu

20.11.2025

Особенный вариант SUV итальянской марки получил необычный цвет кузова, контрастный декор и стандартную технику.

Принадлежащая автогиганту Stellantis итальянская марка Maserati весной 2022 года представила кроссовер, которому было присвоено название Grecale. Тогда паркетник дебютировал сразу во всех модификациях – трёх бензиновых, а также электрической, которой досталась приставка Folgore. Кстати, её продажи стартовали позже, в 2023 году. В прошлом месяце бренд рассказал о спецверсии Grecale Tributo Il Bruciato, которая была вдохновлена известным красным вином.

На фото: спецверсия Maserati Grecale Lumina Blu

Теперь линейка модели расширилась за счёт ещё одного особенного варианта – Maserati Grecale Lumina Blu. В компании отметили, что какой паркетник отличается благодаря «изысканному дизайну Night Interactive». Кузов спецверсии получил «вечерний наряд»: он окрашен в необычный фиолетовый цвет, который имеет два слоя и металлический оттенок.

У представленного Grecale Lumina Blu тёмный цвет дополнен контрастными аксессуарами – к ним можно отнести жёлтые эмблемы в виде фирменного трезубца, расположенные на «С-образных» стойках, а также тормозные суппорты аналогичного оттенка. Кстати, находятся за чёрно-серебристыми колёсными дисками Pegaso, размер которых составляет 21 дюйм. Ещё этот кроссовер снабдили матричными светодиодными фарами и тонированными задними стёклами.

Интерьер может быть отделан либо натуральной коричневой кожей (цвет Chocolate), либо в светлой гамме (Ghiaccio). Ещё салон получил декоративные вставки из дерева и спортивные стальные накладки на педали. Maserati Grecale Lumina Blu получил передние кресла с функциями подогрева и вентиляции, а также электрорегулировкой настройки положения (12 или 14 позиций в зависимости от отделки). Ещё паркетник снабдили рулевым колесом с подогревом, панорамной крышей, электроприводом багажной двери и камерами кругового обзора на 360°.

«Начинка» у спецверсии Grecale Lumina Blu, что вполне ожидаемо, стандартная. Так, у кроссовера под капотом находится мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка. Совокупная отдача системы равна 330 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм. SUV снабдили системой полного привода с механическим задним дифференциалом повышенного трения.

Цену особенного варианта Maserati Grecale Lumina Blu в компании оставили «за кадром». У стандартного кроссовера стартовая стоимость на домашнем рынке, в Италии, составляет 85 200 евро (эквивалентно примерно 7,88 млн рублей по текущему курсу), за топовую версию просят не менее 128 100 евро (около 11,85 млн рублей). Покупка полностью электрической модификации обойдётся в 111 600 евро (около 10,32 млн рублей).

Напомним, в начале текущего месяца стало известно о том, что Maserati нашла способ увеличить дальнобойность Grecale Folgore. «Электричка» получила новую систему отключения полного привода, когда он не требуется. В этих случаях тяга подаётся только на заднюю ось: это позволило снизить энергопотребление. В итоге максимальный запас хода на одной зарядке увеличился до 580 км (стал на 80 км больше).

