У кроссовера Maserati Grecale появилась новая роскошная спецверсия Lumina Blu

Принадлежащая автогиганту Stellantis итальянская марка Maserati весной 2022 года представила кроссовер, которому было присвоено название Grecale. Тогда паркетник дебютировал сразу во всех модификациях – трёх бензиновых, а также электрической, которой досталась приставка Folgore. Кстати, её продажи стартовали позже, в 2023 году. В прошлом месяце бренд рассказал о спецверсии Grecale Tributo Il Bruciato, которая была вдохновлена известным красным вином.

На фото: спецверсия Maserati Grecale Lumina Blu

Теперь линейка модели расширилась за счёт ещё одного особенного варианта – Maserati Grecale Lumina Blu. В компании отметили, что какой паркетник отличается благодаря «изысканному дизайну Night Interactive». Кузов спецверсии получил «вечерний наряд»: он окрашен в необычный фиолетовый цвет, который имеет два слоя и металлический оттенок.

У представленного Grecale Lumina Blu тёмный цвет дополнен контрастными аксессуарами – к ним можно отнести жёлтые эмблемы в виде фирменного трезубца, расположенные на «С-образных» стойках, а также тормозные суппорты аналогичного оттенка. Кстати, находятся за чёрно-серебристыми колёсными дисками Pegaso, размер которых составляет 21 дюйм. Ещё этот кроссовер снабдили матричными светодиодными фарами и тонированными задними стёклами.

Интерьер может быть отделан либо натуральной коричневой кожей (цвет Chocolate), либо в светлой гамме (Ghiaccio). Ещё салон получил декоративные вставки из дерева и спортивные стальные накладки на педали. Maserati Grecale Lumina Blu получил передние кресла с функциями подогрева и вентиляции, а также электрорегулировкой настройки положения (12 или 14 позиций в зависимости от отделки). Ещё паркетник снабдили рулевым колесом с подогревом, панорамной крышей, электроприводом багажной двери и камерами кругового обзора на 360°.

«Начинка» у спецверсии Grecale Lumina Blu, что вполне ожидаемо, стандартная. Так, у кроссовера под капотом находится мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка. Совокупная отдача системы равна 330 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм. SUV снабдили системой полного привода с механическим задним дифференциалом повышенного трения.

Цену особенного варианта Maserati Grecale Lumina Blu в компании оставили «за кадром». У стандартного кроссовера стартовая стоимость на домашнем рынке, в Италии, составляет 85 200 евро (эквивалентно примерно 7,88 млн рублей по текущему курсу), за топовую версию просят не менее 128 100 евро (около 11,85 млн рублей). Покупка полностью электрической модификации обойдётся в 111 600 евро (около 10,32 млн рублей).

Напомним, в начале текущего месяца стало известно о том, что Maserati нашла способ увеличить дальнобойность Grecale Folgore. «Электричка» получила новую систему отключения полного привода, когда он не требуется. В этих случаях тяга подаётся только на заднюю ось: это позволило снизить энергопотребление. В итоге максимальный запас хода на одной зарядке увеличился до 580 км (стал на 80 км больше).