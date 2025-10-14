У Maserati Grecale появилась особенная версия, вдохновлённая известным красным вином

Предполагается, что этот вариант поможет привлечь внимание клиентов к модели в целом. Такой SUV получил Tributo Il Bruciato в качестве прибавки к названию.

Итальянская марка Maserati входит в состав автогиганта Stellantis, который появился среди глобальных игроков мирового авторынка в начале 2021 года. Кроссовер, получивший название Grecale, компания представила весной 2022-го. Причём модель дебютировала сразу во всех модификациях – трёх бензиновых, а также электрической с прибавкой Folgore (её продажи стартовали в 2023-м).

На фото: Maserati Grecale Tributo Il Bruciato

Несмотря на то, что этот кроссовер является самым востребованным среди всех моделей марки, его продажи на европейском рынке всё же остаются довольно скромными. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025 года Maserati Grecale разошёлся по Старому Свету тиражом в 2024 экземпляра, причём этот результат на 17% меньше по сравнению с показателем января-августа прошлого года.

Теперь итальянцы хотят привлечь внимание клиентов к модели с помощью специальной версии Maserati Grecale Tributo Il Bruciato. В компании пояснили, что создатели особенного автомобиля вдохновлялись итальянским красным вином, которое, собственно, имеет название Il Bruciato. Оно производится Маркези Антинори – это одна из старейших и уважаемых винодельческих семей в мире.

Одной из главных особенностей этой модели является краска, используемая для кузова. Она получила название Alchimia Scarlatta и имеет насыщенный бордовый цвет с медно-золотыми и тёмно-малиновыми оттенками. В компании отметили, что окрас кузова Maserati Grecale Tributo Il Bruciato призван передать «насыщенный красный цвет вина, кружащегося в бокале».

Спецверсии положены глянцевые чёрные 21-дюймовые легкосплавные диски Pegaso Forgiati или Crio Fuoriserie, за которыми можно разглядеть чёрные же тормозные суппорты. На передних крыльях можно различить шильдики Modena.

Салон отделан коричневой и тёмно-красной кожей с особым узором. На подголовниках можно увидеть тёмно-красные вышитые эмблемы в виде трезубца. В списке оборудования числятся панорамный люк в крыше и премиальная акустическая система Sonus Faber с 14 динамиками.

«Начинка» у особенной версии Tributo Il Bruciato такая же, как у Maserati Grecale Modena. Кроссовер оснащается мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка. Совокупная отдача системы равна 330 л.с., максимальный крутящий момент равен 450 Нм. На разгон с места до «сотни» такой версии требуется 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Известно, что Maserati будет продавать Grecale Tributo Il Bruciato как на европейском, так и на североамериканском рынках. Однако тираж особенной версии, а также её ценник итальянская компания пока держит в секрете.