Европа ×
  • У Maserati Grecale появилась особенная версия, вдохновлённая известным красным вином

У Maserati Grecale появилась особенная версия, вдохновлённая известным красным вином

14.10.2025 66 0 0

Предполагается, что этот вариант поможет привлечь внимание клиентов к модели в целом. Такой SUV получил Tributo Il Bruciato в качестве прибавки к названию.

Итальянская марка Maserati входит в состав автогиганта Stellantis, который появился среди глобальных игроков мирового авторынка в начале 2021 года. Кроссовер, получивший название Grecale, компания представила весной 2022-го. Причём модель дебютировала сразу во всех модификациях – трёх бензиновых, а также электрической с прибавкой Folgore (её продажи стартовали в 2023-м).

На фото: Maserati Grecale Tributo Il Bruciato

Несмотря на то, что этот кроссовер является самым востребованным среди всех моделей марки, его продажи на европейском рынке всё же остаются довольно скромными. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025 года Maserati Grecale разошёлся по Старому Свету тиражом в 2024 экземпляра, причём этот результат на 17% меньше по сравнению с показателем января-августа прошлого года.

Теперь итальянцы хотят привлечь внимание клиентов к модели с помощью специальной версии Maserati Grecale Tributo Il Bruciato. В компании пояснили, что создатели особенного автомобиля вдохновлялись итальянским красным вином, которое, собственно, имеет название Il Bruciato. Оно производится Маркези Антинори – это одна из старейших и уважаемых винодельческих семей в мире.

Одной из главных особенностей этой модели является краска, используемая для кузова. Она получила название Alchimia Scarlatta и имеет насыщенный бордовый цвет с медно-золотыми и тёмно-малиновыми оттенками. В компании отметили, что окрас кузова Maserati Grecale Tributo Il Bruciato призван передать «насыщенный красный цвет вина, кружащегося в бокале».

Спецверсии положены глянцевые чёрные 21-дюймовые легкосплавные диски Pegaso Forgiati или Crio Fuoriserie, за которыми можно разглядеть чёрные же тормозные суппорты. На передних крыльях можно различить шильдики Modena.

Салон отделан коричневой и тёмно-красной кожей с особым узором. На подголовниках можно увидеть тёмно-красные вышитые эмблемы в виде трезубца. В списке оборудования числятся панорамный люк в крыше и премиальная акустическая система Sonus Faber с 14 динамиками.

«Начинка» у особенной версии Tributo Il Bruciato такая же, как у Maserati Grecale Modena. Кроссовер оснащается мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка. Совокупная отдача системы равна 330 л.с., максимальный крутящий момент равен 450 Нм. На разгон с места до «сотни» такой версии требуется 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Известно, что Maserati будет продавать Grecale Tributo Il Bruciato как на европейском, так и на североамериканском рынках. Однако тираж особенной версии, а также её ценник итальянская компания пока держит в секрете.

кроссовер авторынок Европа Maserati Maserati Grecale
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 1357 0 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 2464 2 2 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 3800 5 1 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13715 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12651 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10432 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
31 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings