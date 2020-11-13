У маленького паркетника Toyota Raize скоро появится ещё один брат: первые фото

В Сеть выложили дебютные снимки кроссовера малазийской марки Perodua. Модель не разработана с нуля – паркетник станет третьим братом близняшек Тойоты и Daihatsu. С ними же грядущая машина, скорее всего, разделит и технику.

Первой свой маленький кросс представила марка Daihatsu: модель, для которой возродили имя Rocky, дебютировала в октябре 2019-го. А в ноябре того же года у паркетника появился аналог от Toyota – Raize (Daihatsu принадлежит Тойоте). Между собой машины отличаются лишь оформлением передней части да декором в салоне. Почти сразу после дебюта «японцев» заговорили о грядущем пополнении в семействе компактов – якобы свой вариант готовит и компания Perodua, крупнейший автопроизводитель Малайзии (его акциями владеет Daihatsu). Позже информация подтвердилась, местные СМИ даже выяснили внутризаводской индекс кросса – D55L. И вот, наконец, паркетник Perodua попался фотошпионам, снимки опубликовало издание Paultan.

Как и Raize/Rocky, новый малазийский паркетник, чье товарное имя еще неизвестно, построен на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), а та, в свою очередь, представляет собой разновидность тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). Габариты «японцев» совпадают: длина – 3995 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2525 мм. Дорожный просвет равен 185 мм. У новинки Perodua наверняка те же размеры.

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Машина на фото упакована в камуфляж, впрочем, вряд ли экстерьер существенно переработан – максимум иная решетка и подретушированные бамперы. Кстати, точно так же Perodua поступила с рамным кроссовером Aruz, который является клоном последних Toyota Rush/Daihatsu Terios . А вот в салон могут привнести свои штрихи: у того же Aruz оказался иной блок управления климатической установкой. Моделям японских марок еще положены системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль. Малазийцы надеются, что аналогичное оборудование будет и у их версии.



Двигатель, вероятно, также перешел с Raize/Rocky. Речь идет о бензиновой «турботройке» 1KR-VET 1.0 мощностью 98 л.с. (140 Нм). К слову, это будет первая модель с турбомотором в актуальной линейке Perodua. «Японцы» предлагаются только с вариатором, привод – передний или полный. Получит ли малазийский компакт полноприводный вариант – пока вопрос.

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По предварительным данным, официальная премьера нового кроссовера Perodua пройдет в первой половине следующего года. Одним из конкурентов кросса считается Proton X50, и это тоже не оригинальная модель – под таким индексом скрывается Geely Coolray (Proton – еще один малазийский производитель, он принадлежит китайской Джили).



Toyota Raize и Daihatsu Rocky пока продают лишь в Японии, но позже они должны освоить и другие рынки. Третий брат же за пределы Малайзии, скорее всего, не выберется.

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Между тем в гамме Perodua есть и «свои» машины (например, хэтчбек Myvi и седан Bezza), хотя технику они все же делят с Daihatsu и Toyota. По итогам трех кварталов 2020-го Perodua сохраняет лидерство на малазийском рынке, однако марка ушла в «минус»: реализовано 145 012 автомобилей, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте – упомянутый Proton, и этот бренд сумел нарастить продажи, но до лидера ему еще далеко (73 547 единиц, +5%).

