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У Mini Clubman не будет нового поколения из-за скромного спроса

15.09.2023 28 0 0

Продажи финальной партии актуальных машин, насчитывающей меньше сотни экземпляров, в США начнутся в октябре текущего года. Позднее модель покинет и другие рынки.

Британский бренд Mini принадлежит баварской компании BMW. Производитель впервые показал универсал Clubman ещё в 2007 году: модель являлась одной из модификаций Mini Cooper. Clubman актуальной второй генерации дебютировал в 2015-м, у него появилась полноприводная версия с прибавкой All4. С тех пор в СМИ несколько раз появлялись слухи о новом поколении пятидверки, но у компании насчёт этого автомобиля оказались другие планы.

На фото: актуальный Mini Cooper SD Clubman

Несколько лет назад ходили слухи о том, что Mini Clubman в третьем поколении перейдёт в сегмент кроссоверов. Однако в текущем месяце марка представила новые поколения трёхдверного хэтчбека Cooper и паркетника Countryman, а Clubman остался за бортом.

О том, что универсал не доберётся до смены генерации и покинет линейку, в ходе беседы с изданием TopGear отметила глава бренда Mini Стефани Вурст. По её словам, это место, которое вскоре освободится, смогут заполнить новый Countryman и грядущий компактный кроссовер Aceman.

На фото: салон актуального Mini Cooper S Clubman

По словам главы Mini, причиной для отказа от Mini Clubman стал невысокий спрос на этот универсал. «Если вы посмотрите на показатели продаж по всему миру, то станет ясно, что результаты Countryman в два раза превосходит Clubman», – пояснила Стефани Вурст, впрочем, не вдаваясь в статистические подробности.

Сейчас Mini продаёт Clubman в «прощальной» версии Final Edition, в Штатах партия таких машин будет включать в себя менее сотни экземпляров, а продажи начнутся в следующем месяце. Стартовая цена версии на этом рынке составляет 47 145 долларов. Ещё известно, что американские дилеры прекратят принимать заказы на обычную версию Clubman в феврале 2024 года.

На фото: прототип будущего нового кроссовера Mini Aceman
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На фото: прототип будущего нового кроссовера Mini Aceman
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На фото: прототип будущего нового кроссовера Mini Aceman
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Как уже отмечалось, одной из моделей, которые придут на смену Clubman, станет Mini Aceman. Ожидается, что эта новинка появится в продаже ближе к середине 2024 года. Напомним, минувшим летом весьма тщательно замаскированный прототип этого компактного кроссовера попался в объективы фотошпионов, мы публиковали серию этих снимков.

Новый паркетник дебютировал в статусе концепта в июле прошлого года. Габаритная длина шоу-кара составляет 4050 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1590 мм (колёсную базу Aceman не раскрыли). Он получил обвес по периметру кузова, «оквадраченные» накладки на арки, 20-дюймовые колёсные диски, безрамочные двери с утопленными ручками, матричную оптику, а на месте традиционной решётки радиатора располагается заглушка со светящейся рамкой. Салон отделан тканью (включая переднюю панель). Технические подробности компания держит в тайне.

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