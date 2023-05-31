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У Mini Cooper S Countryman появилась «внедорожная» версия

31.05.2023 111 0 0

У автомобилей специальной серии двухцветная окраска кузова, необычный декор, турбомотор под капотом и полный привод.

Бренд Mini входит в состав баварского концерна BMW. Марка представила паркетник Countryman нынешнего второго поколения в 2016 году, рестайлинг эта модель пережила в конце весны 2020-го. Напомним, сейчас компания занимается разработкой Countryman следующего поколения, причём новинка появится уже скоро, в конце текущего года. Однако актуальному варианту решили дать новую «внедорожную» спецверсию – речь идёт о Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition.

На фото: Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition

Новая версия отличается от «обычного» Countryman за счёт экстерьера. В частности, у варианта Uncharted Edition двухцветный окрас кузова: крыша и нижняя часть оформлены в белом цвете, а средняя часть (примерно до середины радиаторной решётки), а также пятая дверь получили фирменный серо-синий оттенок.

Это сочетание производитель решил дополнить яркими оранжевыми акцентами и чёрными элементами в виде стоек крыши, рейлингов, обвеса по периметру кузова, дверных ручек, колёсных дисков, шильдиков и окантовки фар. Одной из особенностей спецверсии является резина: Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition получил внедорожные шины General Grabber AT3.

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В интерьере изменений меньше, выглядит он более сдержанным. У спецверсии на передней панели располагается чёрная глянцевая декоративная широкая плашка, на ней со стороны пассажира видна надпись Uncharted. Ещё наименование серии (на этот раз в оранжевом исполнении) украшает рулевое колесо, а также оно отображено на накладках на порогах дверей. У нового исполнения сидения отделаны чёрной кожей с тканевыми вставками.

На фото: салон Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition

Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition предложат только с одним вариантом «начинки». Речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом битурбомоторе, мощность которого составляет 178 л.с. У такого автомобиля по умолчанию есть система полного привода. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику требуется 7,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 222 км/ч.

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Ранее Kolesa.ru публиковал официальные снимки замаскированного прототипа следующего Countryman. Напомним, у модели будут версии как с ДВС, так и с полностью электрической «начинкой». Предполагается, что «электричка» может разделить технику с компактным кроссовером BMW iX1. В этом случае паркетнику достанется аккумулятор ёмкостью 64,7 кВт*ч, у баварского SUV запас хода на одной зарядке – 438 км (при расчёте по циклу WLTP). Он оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность равна 313 л.с., а крутящий момент – 494 Нм. Ещё у BMW iX1 максимальная скорость не превышает 180 км/ч.

Есть вероятность, что «третий» Countryman с ДВС позаимствует технику у актуального BMW X1. В этом случае в его моторную линейку войдут бензиновые и дизельные варианты, в том числе «мягкогибридные» силовые установки. Ожидается, что у новинки будут также и подзаряжаемые гибриды. Известно, что производство следующего Mini Countryman наладят в текущем году на заводе BMW в Лейпциге (Германия): он займёт место BMW i3, который отправили в отставку летом 2022-го.

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