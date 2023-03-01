Mini показала прототип нового Countryman: производство наладят в Германии

Бренд Mini принадлежит баварской компании BMW. Паркетник Countryman актуального второго поколения появился в 2016 году, а в конце весны 2020-го модель пережила рестайлинг. О том, что компания занимается разработкой модели нового поколения, стало известно ещё осенью того же года, а в ноябре 2021-го Kolesa.ru публиковал рендер, демонстрирующий потенциальную внешность будущей новинки. Теперь производитель опубликовал фотографии прототипа «третьего» Mini Countryman.

На фото: прототип Mini Countryman нового поколения

Известно, что модель будет предлагаться как в версиях с двигателем внутреннего сгорания, так и с полностью электрической «начинкой». На официальных снимках запечатлён тщательно скрытый с помощью ярко-жёлтой маскировочной плёнки прототип будущей «зелёной» модификации новинки. Кстати, ранее фотошпионы уже ловили тестовые мулы будущего Countryman в таком же камуфляже в ходе дорожных тестов.



У версий с ДВС и «электричек» будет несколько визуальных отличий. Так, у «зелёного» варианта Countryman нового поколения ожидаются колёсные диски оригинального дизайна, и заглушка на месте традиционной решётки радиатора. Кроме того, электрокар будет «выдавать» отсутствие в нижней части кормы патрубков выхлопной системы.



Судя по фотографиям прототипов, новинка по-прежнему будет оформлена в узнаваемом фирменном стиле. Будущая модель получит высокую «талию», рейлинги на крыше, «внедорожный» обвес по периметру кузова, «утопленные» ручки и обычные боковые зеркала на отдельных ножках, которые крепятся к дверям.



В компании пока держат в тайне технические подробности нового Mini Countryman. В компании лишь отметили, что у электрической версии модели будет плоская высоковольтная тяговая батарея, а также прямой пол в салоне, что обеспечит клиентам «дополнительное пространство и ещё больший комфорт».

По предварительной информации, технику будущая электрическая новинка Mini может разделить с компактным кроссовером BMW iX1. В этом случае паркетнику достанется аккумулятор ёмкостью 64,7 кВт*ч (у баварского SUV максимальный запас хода на одной зарядке составляет 438 км при расчёте по циклу WLTP). Также его, вероятно, оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная мощность которой равна 313 л.с., а крутящий момент – 494 Нм. Напомним, у BMW iX1 максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.



Не исключено, что новый Countryman с ДВС позаимствует «начинку» у актуального BMW X1. В этом случае в его моторную гамму войдут бензиновые и дизельные варианты, в том числе «мягкогибридные» установки. Вероятно, у паркетника будут и подзаряжаемые гибриды.



Производство Mini Countryman третьего поколения наладят в 2023 году на заводе баварской компании в Лейпциге (Германия). Здесь же с конвейера сходят BMW 1 series, а также BMW 2 series Gran Coupe и 2 series Active Tourer. Известно, что новинка Мини займёт место электрического хэтчбека BMW i3, который был отправлен в отставку минувшим летом.