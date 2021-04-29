У нового Renault Kadjar может появиться купеобразная версия: первое изображение

Продажи Renault Kadjar на старосветском рынке стартовали в 2015 году, рестайлинг модель пережила в 2018-ом. За прошлый год дилеры бренда в Европе реализовали 63 685 машин, что на 42% меньше чем годом ранее. Такой серьёзный спад нельзя объяснить только последствиями пандемии коронавируса, которые ударили по авторынку в целом. Не исключено, что клиенты ждут, когда модель сменит поколение.



На фото: актуальный Renault Kadjar 1 / 2 На фото: актуальный Renault Kadjar 2 / 2

Ранее французские СМИ сообщали, что Рено уже работает над «вторым» Kadjar, однако в самой компании эту информацию не подтвердили. Кроме того, предполагается, что у модели будет целое семейство: помимо стандартной версии в него войдут удлинённая семиместная модификация, а также купеобразный вариант. Причём последний, вероятно, будет представлен в 2023-ем, через год после дебюта «обычного» нового Kadjar. В этом случае версия Coupé выйдет на рынок в первой половине 2024-го.



Рендер нового Renault Kadjar с купеобразным кузовом

Пока что неизвестно, как будет выглядеть Renault Kadjar второго поколения с купеобразным кузовом, так что у художников есть широкий простор для творчества. Возможностью воспользовался дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, передняя часть у такого автомобиля будет практически такой же, как и у «обычного» нового кроссовера; у него же «купе» позаимствует центральные стойки. Единственным отличием здесь могут стать затемнённые фары, которые, по мнению художника, подчёркивают спортивный характер версии.



На фото: концепт Renault Morphoz

Вторая часть боковин и корма будут, конечно же, заметно отличаться от Kadjar с традиционным пятидверным кузовом, а также от единственного кросс-купе в сегодняшней линейке Renault – Arkana. Предполагается, что покатая линия крыши новинки будет «мягче» по сравнению с «дугой» Арканы. Такой вариант также призван указать на спортивную направленность такого Kadjar.



Ожидается, что салон у купеобразной версии будет таким же, как и у «обычного» паркетника следующей генерации. Официальной информации об интерьере новинок, очевидно, пока нет. Ожидается, что при разработке оформления внутреннего убранства компания обратится к стилю концепта Megane eVision (шоу-кар был представлен в октябре 2020 года).

Скорее всего, в новом поколении Kadjar также останется «близким родственником» Nissan Qashqai, а значит, в основу паркетников нового семейства ляжет модернизированная версия «тележки» CMF-C/D. В моторную линейку «французов», вероятно, войдут трёх- и четырёхцилиндровые бензиновые двигатели, также ожидаются и гибриды (как «мягкие», так и подключаемые с технологией «E-Tech»). В пару ко всем версиям предложат только «автомат».



Рендер Renault Kadjar второго поколения

В прошлом месяце Kolesa.ru публиковал также рендер «обычного» кроссовера Renault Kadjar следующей генерации. Дизайнер предположил, что в облике следующего SUV можно будет увидеть черты концепта Morphoz, который тоже показали в прошлом году. Не исключено, что серийный паркетник получит светодиодную головную оптику узкой формы, фирменные дневные ходовые огни в виде ответвлений, а также новый логотип – место трёхмерного ромба займёт плоский (он напоминает логотип из 70-80-х годов прошлого века).

