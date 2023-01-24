У пикапов на базе Lada Niva Legend стала больше грузоподъёмность

Модели, которая сейчас продаётся в РФ под названием Lada Niva Legend, уже более 45 лет. При этом за прошедшие годы её классический дизайн претерпел сравнительно немного изменений. Отечественный внедорожник по-прежнему остаётся одним из наиболее востребованных автомобилей на российском рынке: так, по итогам кризисного 2022-го Niva Legend разошлась тиражом в 16 117 экземпляров (на 35,6% меньше, чем годом ранее) и обеспечила себе предпоследнее место в первой десятке.

На фото: коммерческий автомобиль на базе Lada Niva Legend

На базе классического внедорожника Lada выпускаются коммерческие модификации: производством пикапов занимается дочерняя компания АВТОВАЗа – ПСА ВИС-Авто. Теперь стало известно о модернизации полурамных грузовых исполнений Нивы с заводским индексом ВИС-2346. Как рассказали в компании, теперь их грузоподъёмность повысилась до 800 кг (в компании отметили, что прибавка составила 185 кг).



Указанная новая максимальная грузоподъёмность соответствует базовой версии коммерческого автомобиля – с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки. У варианта с наиболее скромным показателем – каркасного фургона с усиленной крышей и двухрядной кабиной на базе Niva Legend – тоже повысилась грузоподъёмность: до 640 кг.

Как пояснили в АВТОВАЗе, чтобы увеличить грузоподъёмность пикапов на базе Нивы, производитель изучил опыт эксплуатации специальных модификаций пикапов, подготовленных для пожарной службы и спасателей. В результате компания модернизировала грузовички: в частности, им усилили кузов, а также доработали конструкцию соединения кабины с полурамой.



При этом техника осталась стандартной: как и обычный внедорожник, пикапы оснащаются 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.

В АВТОВАЗе также отметили, что модернизированные варианты двух- и пятиместных пикапов на базе Lada Niva Legend уже поступили в продажу. В общей сложности линейка насчитывает свыше тридцати различных модификаций коммерческих автомобилей (объём грузового отделения варьируется от 1 до 3,5 кубических метра). В список входят изотермические фургоны, рефрижераторы, варианты со стеклопластиковым кунгом, автомобили техпомощи, а также версии для грунтовых дорог.



Ценник модели после модернизации подрос: согласно официальному сайту марки, сегодняшняя рекомендованная розничная стоимость базового коммерческого пикапа на базе Niva Legend составляет 1 155 900 рублей (примерно на 100 тыс. рублей больше). А за топовую версию просят не менее 1 374 900 рублей. Отметим, на сегодняшний день новый трёхдверный внедорожник обойдётся минимум в 800 900 рублей, за комплектацию Luxe`22 придётся отдать не менее 851 900 рублей.