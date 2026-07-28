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У полноразмерного пикапа Ram 2500 подросла грузоподъёмность

28.07.2026 265 0 0
У полноразмерного пикапа Ram 2500 подросла грузоподъёмность

Американский производитель рассказал об обновках, которые достались грузовику 2027 модельного года. Автомобили доберутся до дилеров в США в следующем месяце.

Входящая в портфель автогиганта Stellantis американская марка Ram представила полноразмерный грузовик 2500 Heavy Duty (HD) пятого поколения в 2019 году. Напомним, плановый рестайлинг модель пережила в начале 2025-го: ему не только подкорректировали оформление передней части и изменили дизайн колёсных дисков, но и модернизировали технику. Теперь марка рассказала об обновках для пикапа 2027 модельного года.

На фото: Ram 2500 2027 модельного года

Теперь Ram 2500 Power Wagon предлагается с тем самым модернизированным турбодизелем Cummins объёмом 6,7 литра, максимальная мощность которого сейчас составляет 436 л.с., а крутящий момент – 1456 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом TorqueFlite HD от ZF. Стоимость такого варианта на американском рынке будет равна 88 470 долларов, что эквивалентно примерно 6,97 млн рублей по текущему курсу.

Ещё в гамме появился Ram 2500 Emergency Response Vehicle (ERV), под капотом у которого располагается бензиновый атмосферник V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его мощность равна 411 л.с., максимальный крутящий момент – 582 Нм. Он идёт в комплекте с 8АКП TorqueFlite HD. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требуется 8,4 секунды, а его максимальная скорость равна 166 км/ч.

Теперь большинству версий Ram 2500, оснащаемых мотором V8 Hemi доступен новый опциональный пакет Payload Upgrade. Он позволил увеличить показатель полной массы грузовика с 10 000 до 11 040 фунтов (то есть с 4536 до 5008 кг), так что, как отметили в компании, эта модификация теперь обладает лучшей в своём классе грузоподъёмностью – 4580 фунтов (2077 кг). Стоимость пакета – 835 долларов (около 65,8 тыс. рублей).

Также в списке обновок для Ram 2500 числится задний дифференциал с защитой от пробуксовки, который стал отдельной опцией для Tradesman, а топовому исполнению Laramie достались иные накладки на крылья в цвет кузова, а также расширенная версия RamBox (это фирменная система хранения с водонепроницаемыми отделениями, интегрированная в грузовой отсек пикапа).

Грузовики с мотором V8 Hemi получили особые шильдики на передних крыльях, а палитру кузова модели пополнили два новых цвета – Serrano Green Metallic и Tank Clear-Coat. Помимо этого, Ram 2500 Rebel и Power Wagon теперь опционально доступны спортивный капот и электрическая лебедка Warn (вне отдельного пакета Level 1).

Производство тяжеловесов Ram как и раньше налажено на заводе компании, расположенном в Сальтильо (Мексика). До дилеров в США посвежевшие полноразмерные пикапы доберутся в августе текущего года.

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Как стало известно минувшей весной, в ближайшие пять лет Ram намерен выйти за рамки сугубо коммерческого бренда: его модельная линейка в Северной Америке должна стать шире и разнообразнее. Одной из новинок станет внедорожник, которому решили присвоить уже знакомое поклонникам марки имя Ramcharger.

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Обновлено 29.07.2026

 

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