У рамного внедорожника Tank 500 появится новая версия на российском рынке

Речь идёт о модификации Hi‑Charge, которую снабдили PHEV-установкой. Старт продаж в РФ намечен на третий квартал 2025 года, информация о стоимости появится позже.

Китайский бренд Tank входит в состав концерна Great Wall Motor. Большой рамный внедорожник Tank 500 вышел на российский рынок весной 2023 года. С тех пор он успел обрасти несколькими версиями. Сейчас «пятисотый» доступен в версиях Adventure и Premium, у которых под капотом находится традиционный ДВС, Blacktrail с тем же, но форсированным мотором, а также Urban с гибридной установкой. Теперь к дебюту в РФ готовится ещё одна модификация с новой «начинкой» – Tank 500 Hi‑Charge.

На фото: Tank 500 Hi‑Charge

Новое исполнение, анонсированное для российского рынка, будет подзаряжаемым гибридом. В основе PHEV-установки Tank 500 Hi‑Charge находится 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий в тандеме с электромотором и девятиступенчатым автоматом. Совокупная отдача составляет 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм, а на разгон с места до «сотни» этому внедорожнику требуется 6,9 секунды.

В состав plug-in гибридной установки входит также тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч, расположенная над задней осью. Запас хода при движении чисто на электротяге без подзарядки составляет до 115 км. Расход топлива в смешанном цикле у Tank 500 Hi‑Charge составляет 8,4 литра на 100 км (по циклу NEDC).

Этот вариант внедорожника поддерживает быструю зарядку постоянным током до 53 кВт и медленную зарядку переменным током до 6,6 кВт. Предусмотрена система рекуперации энергии при торможении. Ещё Tank 500 Hi‑Charge снабдили интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с тремя механическими блокировками дифференциалов.

На фото: Tank 500 Urban

Новая версия, готовящаяся к выходу на российский рынок, получила выдвижные подножки с электроприводом, полноценные рейлинги на крыше, светодиодную адаптивную головную оптику, оригинальные литые колёсные диски размером 19 дюймов. Исполнение с прибавкой Hi‑Charge к названию снабдили такой же, как у Urban массивной радиаторной решёткой, а запасное колесо установили на багажной двери.

Интерьер отделали иными материалами, дополнили никелированными кнопками управления и двойным остеклением с шумоизоляцией. Сиденья первого и второго рядов получили функции массажа и вентиляции, для среднего ряда предусмотрен центральный подлокотник, сенсорный блок управления и устройство для беспроводной зарядки смартфонов, для третьего – шторки с электроприводом. Система голосового управления позволит на ходу настраивать маршрут, выбирать музыку, регулировать настройки климатической установки и освещения.

На фото: салон Tank 500 Urban 1 / 3 На фото: салон Tank 500 Urban 2 / 3 На фото: салон Tank 500 Urban 3 / 3

До дилеров на российском рынке Tank 500 Hi‑Charge доберётся в третьем квартале 2025 года. Стоимость новинки в РФ станет известна позже. Отметим, рекомендованная розничная цена исполнения Urban на сегодняшний день равна 6 799 000 рублей, покупка Adventure обойдётся в 7 249 000 рублей, Premium – в 7 849 000 рублей, а за вариант Blacktrail просят не менее 8 449 000 рублей.