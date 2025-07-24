Гибридные авто ×
  • У рамного внедорожника Tank 500 появится новая версия на российском рынке

У рамного внедорожника Tank 500 появится новая версия на российском рынке

24.07.2025 40 0 0

Речь идёт о модификации Hi‑Charge, которую снабдили PHEV-установкой. Старт продаж в РФ намечен на третий квартал 2025 года, информация о стоимости появится позже.

Китайский бренд Tank входит в состав концерна Great Wall Motor. Большой рамный внедорожник Tank 500 вышел на российский рынок весной 2023 года. С тех пор он успел обрасти несколькими версиями. Сейчас «пятисотый» доступен в версиях Adventure и Premium, у которых под капотом находится традиционный ДВС, Blacktrail с тем же, но форсированным мотором, а также Urban с гибридной установкой. Теперь к дебюту в РФ готовится ещё одна модификация с новой «начинкой» – Tank 500 Hi‑Charge.

На фото: Tank 500 Hi‑Charge

Новое исполнение, анонсированное для российского рынка, будет подзаряжаемым гибридом. В основе PHEV-установки Tank 500 Hi‑Charge находится 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий в тандеме с электромотором и девятиступенчатым автоматом. Совокупная отдача составляет 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм, а на разгон с места до «сотни» этому внедорожнику требуется 6,9 секунды.

В состав plug-in гибридной установки входит также тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч, расположенная над задней осью. Запас хода при движении чисто на электротяге без подзарядки составляет до 115 км. Расход топлива в смешанном цикле у Tank 500 Hi‑Charge составляет 8,4 литра на 100 км (по циклу NEDC).

Этот вариант внедорожника поддерживает быструю зарядку постоянным током до 53 кВт и медленную зарядку переменным током до 6,6 кВт. Предусмотрена система рекуперации энергии при торможении. Ещё Tank 500 Hi‑Charge снабдили интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с тремя механическими блокировками дифференциалов.

На фото: Tank 500 Urban

Новая версия, готовящаяся к выходу на российский рынок, получила выдвижные подножки с электроприводом, полноценные рейлинги на крыше, светодиодную адаптивную головную оптику, оригинальные литые колёсные диски размером 19 дюймов. Исполнение с прибавкой Hi‑Charge к названию снабдили такой же, как у Urban массивной радиаторной решёткой, а запасное колесо установили на багажной двери.

Интерьер отделали иными материалами, дополнили никелированными кнопками управления и двойным остеклением с шумоизоляцией. Сиденья первого и второго рядов получили функции массажа и вентиляции, для среднего ряда предусмотрен центральный подлокотник, сенсорный блок управления и устройство для беспроводной зарядки смартфонов, для третьего – шторки с электроприводом. Система голосового управления позволит на ходу настраивать маршрут, выбирать музыку, регулировать настройки климатической установки и освещения.

На фото: салон Tank 500 Urban
1 / 3
На фото: салон Tank 500 Urban
2 / 3
На фото: салон Tank 500 Urban
3 / 3

До дилеров на российском рынке Tank 500 Hi‑Charge доберётся в третьем квартале 2025 года. Стоимость новинки в РФ станет известна позже. Отметим, рекомендованная розничная цена исполнения Urban на сегодняшний день равна 6 799 000 рублей, покупка Adventure обойдётся в 7 249 000 рублей, Premium – в 7 849 000 рублей, а за вариант Blacktrail просят не менее 8 449 000 рублей.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки гибридные авто Tank Tank 500
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вискомуфта привода вентилятора: как устроена, что ломается и можно ли починить Вискомуфта вентилятора – узел, про который мало кто помнит и вообще что-то о нем знает. Она как тот суслик из фильма: ее не видно, но она есть. Давайте сегодня восстановим справедливость и п... 411 0 1 23.07.2025
Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 1688 14 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 1465 29 0 20.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 28014 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7744 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7102 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
29 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
14 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
14 Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings