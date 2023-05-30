У Range Rover Velar будет преемник: новинка составит конкуренцию Porsche Macan EV

Предполагается, что такая модель британской марки получит полностью электрическую «начинку» и появится до 2025 года.

Компания Land Rover представила среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar в 2017 году, в 2020-м он пережил техническую модернизацию, а из гаммы исчезли V-образные моторы. В текущем году SUV подкорректировали внешность и салон: место множества дисплеев занял минимализм – на передней панели находится центральный изогнутый «парящий» мультимедийный тачскрин диагональю 11,4 дюйма (отдельного экрана для управления климатической установкой теперь нет).

На фото: актуальный кроссовер Range Rover Velar P400e Autobiography

Британский производитель ещё пару лет назад сообщал о том, что «зелёные» преемники появятся у Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. При этом будущее Range Rover Velar довольно долго оставалось туманным, однако этой весной в компании подтвердили, что дорогой кроссовер сменит поколение, при этом его «начинка» окажется полностью электрической.



Как сообщает Autocar, производство преемника Range Rover Velar наладят на заводе компании в Хейлвуде (Великобритания). Известно, что эту площадку ждёт модернизация и переоборудование (из-за перехода на электромобили), работы стартуют в следующем году. Предполагается, что новинка встанет на обновлённый конвейер до 2025 года. Отметим, актуальный Velar является «родственником» Jaguar F-Pace, оба кроссовера выпускаются на предприятии JLR в Солихалле.



По данным издания, Range Rover Velar следующего поколения сменит нынешнюю «тележку» D7 на скейтборд-платформу EMA (была анонсирована в 2021-м). Ожидается, что у новинки будет конструкция с 800-вольтовыми тяговыми батареями, расположенными в полу. Ещё в компании пообещали кроссоверу мощные электромоторы с высоким крутящим моментом, но точные характеристики пока держатся в секрете.



На фото: салон актуального кроссовера Range Rover Velar P400e Autobiography

Предполагается, что в течение ближайших месяцев на дорогах появятся замаскированные прототипы преемника Range Rover Velar, которые отправят на испытания. Вероятно, в оформлении модели часть решений будет позаимствована у Range Rover, однако, модель останется в пределах своей габаритной категории, а также она будет обходиться покупателям дешевле.



В соперники преемнику Range Rover Velar прочат Porsche Macan EV. Напомним, этот электромобиль немецкого бренда пока не вышел на рынок, его премьера намечена на 2024 год. В основу этого кроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), его оснастят двухмоторной силовой установкой – по одному модернизированному электродвигателю на каждой оси. Как сообщалось ранее, совокупная мощность системы у Macan EV составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.



По предварительным данным, «зелёному» кроссоверу Porsche предложат только один вариант тяговой батареи – литий-ионный аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч. Правда, дальнобойность будущей новинки в компании пока не рассекретили. Отметим, у «электрички» Porsche Taycan этот показатель составляет 93 кВт*ч, а запас хода этой модели составляет 505 км.