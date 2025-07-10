У внедорожника Range Rover SV появилась новая «затемнённая» версия для меломанов

Такой SUV предложат с 615-сильным битурбомотором V8, а также новой системой «сенсорного звучания», которая позволяет «физически ощущать музыку».

Британская марка Land Rover начала выпускать флагманский внедорожник Range Rover ещё в 1970 году, а модель актуального пятого поколения дебютировала в 2021-м. Сейчас компания разрабатывает «затемнённые» версии своих моделей: ранее были представлены более динамичный Range Rover Sport SV Black и Land Rover Defender Octa Black, а теперь настала очередь флагмана Range Rover SV Black.

На фото: Range Rover SV Black

Производитель приурочил презентацию нового «затемнённого» варианта Range Rover SV Black к ежегодному мероприятию, которое проходит в Великобритании – Фестивалю скорости в Гудвуде. Пока что в Land Rover не рассказали о том, каким окажется ценник такого внедорожника, а также о том, будет ли «чёрный» вариант выпущен лимитированным тиражом.

Range Rover SV Black предложат, что очевидно, только в одном цвете кузова – чёрном Narvik Gloss. Различный декор, логотипы и шильдики у такого внедорожника затемнены. На этом разработчики решили не останавливаться, поэтому автомобиль ещё получил 23-дюймовые чёрные глянцевые легкосплавные диски, и оформленные аналогичным образом тормозные суппорты.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Интерьер Range Rover SV Black тоже решили затемнить. Салон отделан чёрной кожей, дополнен бронзовыми и глянцевыми чёрными декоративными элементами, а также вставками из берёзового шпона. Верхние части кресел получили необычную диагональную прострочку, а на порогах можно увидеть название особенной версии.

На фото: салон Range Rover SV Black

Ещё затемнённому варианту Range Rover SV досталась технология BASS (Body‑And‑Soul‑Seat). Она позволяет «физически чувствовать музыку», обеспечивая тактильную обратную связь не только с помощью сидений, но и за счёт ковриков на полу – системы Sensory Floor. Эффект достигается за счёт датчиков, встроенных в пол, которые дополняют датчики, интегрированные в систему управления басами. При этом напольное покрытие имеет глубокий ворс, чтобы пассажирам было комфортно снимать обувь и полноценно наслаждаться «ощущаемым звуком». Кстати, ещё Sensory Floor поддерживает программы BASS wellness, предназначенные для снижения уровня стресса и тревожности пассажиров.

1 / 2 2 / 2

Дилеры британской марки начнут принимать заказы на Range Rover SV Black в конце 2025 года. Этот вариант будет доступен в пятиместном исполнении со стандартной колёсной базой, а также с четырёх‑ и пятиместным салоном в модификации с удлинённой колесной базой. Под капотом располагается бензиновый битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра (разработки BMW), отдача которого равна 615 л.с., крутящий момент – 750 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат фирмы ZF. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 4,4 секунды, а его максимальная скорость равна 261 км/ч.

В рамках Фестиваля скорости в Гудвуде Land Rover также представит Range Rover Sport SV Black с 635-сильным битурбомотором V8. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «чёрной» версии на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 3,8 секунды (на 0,2 секунды меньше, чем обычному внедорожнику), а его «максималка» равна 290 км/ч (на 24 км/ч выше).