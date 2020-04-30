Chevrolet Niva производится с 2002 года, а в 2009-м внедорожник получил обновление. В конце прошлого года стало известно о том, что АВТОВАЗ выкупает у концерна General Motors 50% акций совместного предприятия GM-АВТОВАЗ. Это означает, что в скором времени внедорожник вернёт себе имя Lada и может получить рестайлинг в стиле других моделей компании, возможный вариант изображён на наших рендерах (кстати, ранее мы уже делились своим видением обновлённой модели). Niva имеет очень короткий задний свес, что положительно сказывается на геометрической проходимости, но при этом ограничивает размер багажника. Согласно заявленным характеристикам, объём составляет лишь 320 литров, аналогичный показатель имеет, например, компактный хэтчбек Renault Sandero. Для сравнения, из современных моделей Lada меньшим объёмом обладают только хэтчбек Granta (240 л) и трёхдверный внедорожник 4х4 (265 л).

Чтобы сделать Ниву более универсальной, можно увеличить задний свес. Во-первых, это благотворно повлияет на размеры багажного отсека, во-вторых, пропорции автомобиля становятся более гармоничными. В результате может получиться один из самых доступных внедорожников на российском рынке, ещё лучше подходящий на роль семейного или автомобиля для путешествий.

Chevrolet Niva оснащается единственным мотором с наименованием ВАЗ-2123, он имеет объём 1,7 литра и развивает мощность 80 л.с., благодаря чему до сотни автомобиль разгоняется за 19 секунд. Конечно, для удлинённой и, соответственно, более тяжёлой версии подошёл бы более мощный мотор, у дорестайлингового внедорожника такой был – это 125-сильный опелевский двигатель Z18XE объёмом 1,8 л, который устанавливался на модели Corsa, Astra, Meriva и другие. При этом двигатель 1.8 от Весты Ниве явно не светит, так как он разработан для установки поперёк, в то время как у внедорожника расположение силового агрегата продольное. Кстати, ниже вы можете увидеть наглядную разницу между стандартной и удлинённой Нивой.

Сегодня в России цены на Chevrolet Niva начинаются с отметки в 670 000 рублей. Самая же дорогая комплектация LEM+ оценивается в 844 000 рублей.

Между тем, ранее мы опубликовали рендеры удлинённого универсала Lada Granta, стандартная версия которого также не может похвастаться большим багажником. Также недавно стало известно о том, что выпускающий Ниву завод GM-АВТОВАЗ получил новое название.