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  • Угловатый вьетнамский кроссовер VinFast VF 3 оказался дешевле Kia Picanto

Угловатый вьетнамский кроссовер VinFast VF 3 оказался дешевле Kia Picanto

15.05.2024 54 0 0

Во Вьетнаме стартовал прием заказов на трехдверный электрический паркетник. Как и у остальных «электричек» бренда, у новинки два прайс-листа: один включает покупку батареи вместе с автомобилем, а второй – ее аренду.

В виде концепта маленький электрокросс VinFast VF 3 впервые засветился летом прошлого года, а в начале 2024-го шоу-кар привезли в Лас-Вегас на выставку CES. Теперь же в родном для марки Вьетнаме представлен серийный автомобиль, вдобавок местные дилеры открыли прием заявок. Напомним, бренд VinFast основал в 2017 году первый вьетнамский долларовый миллиардер, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. Поначалу компания выпускала лицензионные копии хэтча Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на электрокары собственной разработки: сегодня наряду с VF 3 в гамму входит еще шесть разнообразных паркетников, плюс на подходе пикап.

Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Внешне товарный VinFast VF 3 в целом повторил своего предвестника, разве что задние фонари получились немного другими. У паркетника угловатый трехдверный кузов, довольно массивные неокрашенные бамперы, которые объединены с внушительными же черными колесными арками, «зазоры» между крышей и задними стойками. Кроссовер «стоит» на 16-дюймовых колесах.

Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Длина VF 3 равна 3190 мм, ширина – 1679 мм, высота – 1622 мм, колесная база – 2075 мм. Таким образом, по первому и последнему показателям паркетник уступил локальному дореформенному хэтчбеку Kia Morning/Picanto (3595 и 2400 мм соответственно; рестайлинговый хэтч Kia до Вьетнама доберется позже). Паспортный дорожный просвет новинки VinFast – 191 мм против 151 мм у Picanto.

Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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Серийный VinFast VF 3
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В салоне – двухспицевый усеченный руль без кнопок и вертикальные боковые дефлекторы обдува. Отдельной приборки, которая была на прошлогодних эскизах, нет: все показатели выведены на центральный 10-дюймовый дисплей. На галерке смогут разместиться двое пассажиров. Если сложить второй ряд кресел, то освободится место для багажа (285 л). Пока к заказу доступна единственная комплектация, и богатой ее не назовешь: есть галогенные фары, кондиционер, водительская подушка безопасности, ABS и камера заднего вида.

На задней оси паркетника установлен электромотор мощностью 43,5 л.с. (110 Нм), VinFast VF 3 положена батарея емкостью всего 18,64 кВт*ч. Запас хода – 210 км по устаревшему циклу NEDC. Первую «сотню» электрокар наберет за 19,3 секунды.

Серийный VinFast VF 3

У новинки, по сути, два прайс-листа, ведь VinFast предлагает батарею в аренду. Укомплектованный аккумулятором кроссовер сейчас стоит от 315 млн донгов, что эквивалентно примерно 1,18 млн рублей по актуальному курсу. При заказе VF 3 с арендованной батареей модель стоит от 235 млн донгов (около 884 000 рублей): в этом случае ежемесячная плата составит от 900 тыс. до 2 млн донгов (3384 – 7520 рублей) в зависимости от километража. Как бы то ни было, но тот же бензиновый Kia Picanto все равно стоит дороже – минимум 349 млн донгов (1,3 млн рублей).

Отгрузка VinFast VF 3 клиентам стартует позже в этом году. Впоследствии марка намерена вывести субкомпактный электрокросс и на другие рынки.

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