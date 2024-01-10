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VinFast VF Wild: вьетнамский электропикап хочет покорить Америку

10.01.2024 102 0 0

Вьетнамская компания VinFast ударно выступила на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, подчеркнув тем самым, что американский рынок является для неё приоритетным. Главной новинкой стенда VinFast стал концептуальный электрический пикап VF Wild, серийная версия которого ожидается к 2026 году.

Домашний рынок слишком маленький для амбициозной вьетнамской компании VinFast: в Китае полно своих крутых «электричек», поэтому бизнес решено развивать в направлении Запада, с упором на США и Европу. В прошлом году VinFast начала пробные поставки своих электрических кроссоверов в Калифорнию и приступила к формированию дилерской сети в других штатах, а в июле началось строительство собственного завода VinFast в штате Северная Каролина, его проектная мощность — 150 000 машин в год, пуск намечен на вторую половину 2025 года.

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На выставке CES 2024 компания VinFast объявила о начале поставок в США своих электровелосипедов и показала уже знакомый нашим читателям маленький угловатый трёхдверный кроссовер VF 3: он будет стоить в США менее 20 000 долларов, приём предзаказов начнётся в этом году. Ну а в центре внимания мировой прессы оказался концептуальный пикап VinFast VF Wild, разработанный в сотрудничестве с австралийской дизайн-студией Gomitiv.

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VinFast VF Wild — это прямой аналог американсокго электропикапа Fisker Alaska, который должен стать серийным в 2025 году. Серийная версия VinFast VF Wild, по данным Automotive News, ожидается к 2026 году. По габаритам VF Wild близок к Аляске: длина вьетнамского пикапа — 5324 мм, американского — 5304 мм. Полезная длина кузова VF Wild, как и кузова Аляски, может быть увеличена за счёт откинутого заднего борта и сложенных сидений второго ряда.

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Информации о технической начинке VF Wild, увы, пока нет, но полагаем, что кузов у него несущий, как и у пикапа Fisker. У концепта нет центральных стоек кабины, а задние двери открываются против основного хода, но у серийного VF Wild наверняка всё будет, как у всех — и стойки, и двери. Заходящее на крышу лобовое стекло и Y-образную конструкцию крыши вполне можно довести до конвейера.

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Добавим, что 5 января этого года в руководстве VinFast произошла рокировка: основатель компании и председатель её совета директоров Фам Нят Выонг занял пост генерального директора, тогда как бывшая гендиректорша Ле Тхи Тху Туи стала председателем совета директоров. Понимать это надо так, что Фам Нят Выонг хочет теперь лично заниматься оперативным управлением и нести всю ответственность за развитие компании. В свете того, как сегодня мощно напирают на мировой авторынок китайские производители, решение это следует признать смелым и честным.

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