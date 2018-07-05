Угонщики будут возмещать собственникам ущерб за порчу автомобилей

Законопроект включает в себя те случаи, когда машина была угнана и брошена, а затем украдена и продана на запчасти.

Инициатива уже прошла второе чтение в Госдуме. Она предполагает внесение изменений в статью 1064 Гражданского кодекса и статью 166 Уголовного кодекса. Из-за этих норм сейчас нельзя взыскать имущественный ущерб с угонщиков, бросивших автомобили, которые впоследствии могли украсть или повредить неустановленные лица. Конституционность этих положений была оспорена.

Случай, который послужил поводом для разработки инициативы, произошёл в 2015 году с автовладельцем из Астрахани Владимиром Кряжевым. Он лишился машины (ВАЗ-21063) из-за злоумышленников, которые угнали автомобиль, чтобы «покататься», а затем бросили его, после чего некие «третьи лица» украли ТС. Местный суд постановил, что первые угонщики «завладели машиной без цели хищения», а значит, имущественный ущерб с них взыскать нельзя. Виновных в краже ТС (158 статья УК) так и не нашли, следствие приостановили.

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В итоге автовладелец обратился в Конституционный суд РФ, который удовлетворил требование потерпевшего взыскать имущественный ущерб с угонщиков, бросивших его автомобиль, который был впоследствии украден. Из-за этого прецедента конституционность вышеуказанных норм оказалась под вопросом, появился законопроект, вносящий поправки.

Как сказал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в случае окончательного одобрения законопроекта, граждане, у которых украли автомобиль, смогут «предъявлять требования о возмещении вреда, причинённого чужому имуществу, к тем, кто создаёт условия для причинения вреда».

Если же правоохранители смогут найти не только непосредственно первых угонщиков, но и тех, кто распорядился брошенным автомобилем, то накажут и тех, и других. Тогда будут применяться правила о совместном причинении вреда.

В случае принятия поправок, имущественный ущерб будут выплачивать пострадавшим не только те, кто действительно взял машину «покататься» и бросил, но и, что важнее, угонщики, действующие по «комбинированной» схеме, когда одни угоняют автомобиль и доставляют его по нужному адресу, другие забирают машину и перепродают её, либо разбирают на запчасти. Сейчас следствие в таких случаях затрудняется найти «крайнего» для возмещения ущерба. Если законопроект одобрят, теоретически, сделать это будет проще.

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Москва закупит дорожные камеры, которые будут искать угнанные автомобили. Эти «активные муляжи» смогут распознавать автомобильные номера, причём не только российские, но и выдаваемые в странах СНГ и Евросоюза. На покупку и установку каждой камеры ЦОДД планирует потратить 830 000 рублей. Где именно появятся «противоугонные» камеры, ГИБДД определит позже.