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Улучшенный кроссовер Subaru Forester поступил в продажу

24.08.2023 172 0 0

К новому модельному году доработан один из электронных ассистентов, также перетряхнули комплектации. Моторы реформы не затронули.

Кроссовер Subaru Forester актуальной, пятой по счету, генерации в строю с 2018 года, рестайлинг он пережил в 2021-м. Леснику пора бы уже перейти в следующее поколение, но нет, марка лишь отрядила очередную порцию обновок нынешнему SUV, который предназначен для родной Японии.

Subaru Forester X-Break
1 / 4
Subaru Forester Advance
2 / 4
Subaru Forester Sport
3 / 4
Subaru Forester STI Sport
4 / 4

Так, улучшена система автоторможения при движении задним ходом: она быстрее реагирует на обнаруженное препятствие, плюс дольше подает предупреждающий сигнал. Во всех комплектациях Forester нового модельного года теперь есть окрашенные в черный цвет антенна-плавник и спойлер (прежде были доступны только для топ-версии STI Sport), а в исполнениях X-Break и Advance появился электропривод багажной двери. Ну и еще у передних кресел «среднего» варианта X-Break отныне имеются электорегулировки в восьми направлениях. Вот, собственно, и вся модернизация.

Subaru Forester Touring

Техника прежняя. В версиях Touring, X-Break и Advance кроссовер предложен на родине с гибридной установкой e-Boxer, в состав которой входят атмосферник 2.0 (145 л.с.) и электромотор (14 л.с.), а исполнения Sport, XT-Edition и STI Sport оснащаются турбомотором 1.8 мощностью 177 л.с. (300 Нм). Все машины имеют вариатор Lineatronic и полный привод.

Subaru Forester Advance

Цена посвежевшего Subaru Forester лежит в диапазоне от 21 000 до 25 600 долларов. Об уходе с российского рынка Subaru официально не объявляла, но введенный недавно запрет на поставки из Японии в РФ машин с двигателями объемом более 1,9 литра, видимо, означает, что Forester к нам будет попадать исключительно по схеме параллельного импорта (у нас SUV был представлен с моторами 2.0 и 2.5).

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