Уникальное купе Alfa Romeo 8C DoppiaCoda заполнило пробел в истории ателье Zagato

Легендарное итальянское кузовное ателье Zagato много и часто работало с автомобилями Alfa Romeo, но так случилось, что до сих пор у него не было своей версии раритетного купе Alfa Romeo 8C Competizione, что было выпущено в период с 2007 по 2009 год тиражом 500 экземпляров. Благодаря желанию и деньгам одного состоятельного итальянского коллекционера этот пробел в истории Zagato теперь заполнен.

Премьера Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato состоялась в минувшие выходные в рамках конкурса элегантности Villa d'Este на берегу итальянского озера Комо. Здесь же в 2010 году дебютировало трековое купе Alfa Romeo TZ3 Corsa от Zagato и взяло первый приз в своём классе — на этой машине был установлен двигатель V8 от Alfa Romeo 8C Competizione и ряд других комплектующих, но кузов был, по сути, полностью оригинальным. Появившееся впоследствии мелкосерийное дорожное купе Alfa Romeo TZ3 Stradale было сделано на базе американского Dodge Viper четвёртого поколения, а вот прямая производная от Alfa Romeo 8C Competizione у Zagato появилась только сейчас.

Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato изготовлен в единственном экземпляре, для чего пришлось порезать кузов одного из 500 выпущенных экземпляров Alfa Romeo 8C Competizione, принадлежащий состоятельному итальянскому коллекционеру, имя которого не называется. Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato имеет полностью новое наружное оперение кузова, изготовленное из углепластика, крыша получила фирменный для Zagato профиль с двумя «пузырями». Название DoppiaCoda объясняется сочетанием в машине обрубленной кормы Coda Tronca с напоминающим арку округлым антикрылом.

Никакого технического апгрейда для Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato не заявлено. Исходное купе Alfa Romeo 8C Competizione имеет с завода 4,7-литровый бензиновый атмосферный V8 Ferrari F136, его максимальная отдача — 450 л.с. и 470 Нм. Отнесённая к задней оси 6-ступенчатая роботизированная коробка передач передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч стоковый Alfa Romeo 8C Competizione разгоняется за 4,2 с, максимальная скорость — 295 км/ч.

Любопытно, что в прошлом году швейцарское ателье Officine Fioravanti анонсировало рестомод на базе Alfa Romeo 8C Competizione, так что счастливый владелец Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato может при желании получить вместе с эксклюзивной внешностью ещё и доработанную техническую начинку.

Добавим, что вместе с Alfa Romeo 8C DoppiaCoda ателье Zagato представило на озере Комо совместный проект с немецкой компанией Bovensiepen — мелкосерийное купе Bovensiepen Zagato на базе современного BMW M4.

