Универсал Audi RS 4 Avant получил более мощную юбилейную спецверсию

Audi представила RS 4 Avant актуального поколения в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Обновление «заряженный» универсал пережил осенью 2019 года: тогда модели поправили экстерьер и салон, однако «начинку» трогать не стали. Весной 2022-го у «сарая» появились версии с прибавкой Competition и Competition Plus, которые позволили увеличить максимальную скорость с 280 до 290 км/ч, а время разгона с места до «сотни» – с 4,1 до 3,9 секунды. При этом мотор остался прежним.

На фото: Audi RS 4 Avant edition 25 years

В этом году RS 4 отмечает 25-летие, к этому событию компания приурочила выпуск соответствующей спецверсии – Audi RS 4 Avant edition 25 years. Известно, что такую «горячую» пятидверку выпустят лимитированным тиражом: в общей сложности партия будет насчитывать 250 экземпляров. Причём все эти особые автомобили предназначены только для европейского авторынка.



Главным изменением, которое отличает исполнение edition 25 years от обычного Audi RS 4 Avant, является его «начинка». Под капотом расположен всё тот же битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, однако его отдача была увеличена на 20 «лошадей» и теперь равна 470 л.с. При этом максимальный крутящий момент остался прежним – 600 Нм. Это сделало спецверсию динамичнее: с места до «сотни» такой универсал разгоняется за 3,7 секунды (на 0,4 секунды быстрее по сравнению со стандартным RS 4 Avant). Максимальная скорость новой версии равна 300 км/ч.



На фото: Audi RS 4 Avant edition 25 years и оригинальный RS4

Исполнение edition 25 years получило кузов в ярком жёлтом цвете Imola – это отсылка к оригинальному RS4, выпуск которого стартовал ещё в конце прошлого века. Кроме того, эта версия модели доступна в более сдержанных цветах – сером Nardo и чёрном Mythos. Такой универсал также получил глянцевые чёрные вставки, элементы из углеволокна в обвесе, а ещё его лишили рейлингов на крыше.



Салон спецверсии украсили табличкой с номером, расположенной на центральной консоли, жёлтой прострочкой и такого же цвета эмблемами. Стандартные ковшеобразные сиденья RS с карбоновыми спинками имеют чёрную обивку из кожи и алькантары. В качестве опции предлагается замшевая обивка рулевого колеса с усечённым ободом и рычага коробки передач. Ещё доступно новое оформление виртуального щитка приборов: оно имитирует аналоговые циферблаты оригинального RS4.



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Спецверсия Audi RS 4 Avant edition 25 years получила керамические тормоза, спортивную выпускную систему, а также койловерами RS с регулировками, настраиваемыми вручную. У лимитированного исполнения подвеска на 10 мм ниже по сравнению со стандартным универсалом (при необходимости с помощью настроек её можно сделать ниже ещё на 10 мм). Такой универсал ещё получил более надёжное крепление заднего подрамника.



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Стоит отметить, что аналогичные Audi RS4 Avant edition 25 years изменения силовой установки и шасси получила также спецверсия Audi RS5 Sportback Performance Edition. Её тоже выпустят лимитированным тиражом в 250 экземпляров для старосветского рынка. Цены особенных новинок, которые появятся в продаже в июне, уже известны: стоимость юбилейного универсала равна 142 905 евро (эквивалентно примерно 13,75 млн рублей по текущему курсу), а покупка лифтбека обойдётся в 128 420 евро (около 12,36 млн рублей).

