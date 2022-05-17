Audi сделала спортивные модели RS4 и RS5 быстрее без прибавки мощности

Инженеры Audi Sport GmbH поколдовали над шасси и электроникой среднеразмерных спортивных моделей RS4/RS5, в результате чего появились два пакета доработок, улучшающих их ездовые характеристики, — Competition и Competition Plus.

Универсал Audi RS4 Avant, купе RS5 и лифтбек RS5 Sportback пережили рестайлинг в 2019 году и теперь пришло время для их небольшого технического апгрейда, получившего название Competition — точно также называются топ-версии BMW M3/M4, то есть в отделе маркетинга Audi решились на прямое цитирование, но техническая кухня у Audi Sport, разумеется, своя.

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Доработки никак не затронули двигатель: 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6 прежний, он выдаёт максимальные 450 л.с., 600 Нм и идёт в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом quattro, но пакет Competition подразумевает новую, более «скорострельную» программу управления коробкой в сочетании с перенастроенным активным задним дифференциалом и облегчённой выхлопа RS plus. Вдобавок удалена часть шумоизоляции между моторным отсеком и салоном, благодаря чему звук двигателя стал насыщеннее и громче, а масса автомобиля снизилась на 8 кг.



В пакет Competition также входят шины Pirelli P Zero Corsa, рулевой механизм с фиксированным передаточным числом (13,1), карбон-керамические тормоза и новая настройка ABS. В результате максимальная скорость увеличилась с 280 до 290 км/ч, а время разгона до 100 км/ч у Audi RS4 Avant сократилось с 4,1 до 3,9 с, у обеих версий Audi RS5 — с 3,9 до 3,8 с. Тормозной пусть со 100 км/ч до полной остановки уменьшился в среднем на 2 м.



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Пакет Competition Plus добавляет ко всему вышеперечисленному новую, регулируемую вручную подвеску с более жёсткими пружинами и более жёсткими стабилизаторами поперечной устойчивости. По умолчанию такая подвеска уменьшает дорожные просвет на 10 мм, а владелец по желанию может опустить машину на дополнительные 10 мм, то есть в итоге будет минус 20 мм. Для амортизаторов доступны регулировка отбоя и две регулировки жёсткости — владелец сам может выбрать подходящий баланс между комфортом и управляемостью.



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В качестве косметического дополнения к пакетам Competition и Competition Plus предлагается наружный декор из матового карбона, новый дизайн колёсных дисков и новые материалы отделки салона.



В Германии пакет Competition обойдётся в 7875 евро, Competition Plus — в 11 875 евро. Между тем исходный Audi RS4 Avant сейчас стоит от 86 000 евро, купе RS5 и лифтбек RS5 Sportback — от 87 000 евро.

