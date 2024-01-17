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Универсал Dongfeng Aeolus Shine Max: каким он может быть

17.01.2024 144 0 2

Ранее мы представляли в образе универсалов китайские седаны Chery Arrizo 8 и Changan Lamore, сегодня представим в таком кузове ещё одну новинку российского рынка — седан от компании Dongfeng.

Dongfeng Motor Corporation — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая, её история началась в 1969 году. В России бренд в течение длительного времени был известен прежде всего по грузовикам, однако уже с 2014 года на наш рынок начались поставки легковых моделей, которые первоначально предлагались с именем DFM. А в конце весны прошлого года китайская компания официально анонсировала новинку — седан Dongfeng Aeolus Shine Max, который на домашнем рынке был впервые представлен в 2021 году и носит там имя Aeolus Yixuan Max.

Рендер универсала Dongfeng Shine Max

Автомобиль достаточно крупный по размерам: его длина составляет 4797 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2770 мм, что позволяет отнести его к классу D по европейской классификации. В отличие же от большинства европейских моделей этого класса, Dongfeng представлен исключительно в четырёхдверной версии, хотя из его весьма современного внешнего вида мог бы получиться вполне привлекательный универсал. Представленный на рендерах автомобиль, помимо непосредственно изменённого типа кузова, получил также увеличенный проём крышки багажника за счёт снижения погрузочной высоты. Кроме того, он сохранил наиболее характерный элемент боковин седана — оригинально выполненный хромированный молдинг.

Рендер универсала Dongfeng Shine Max

Dongfeng Aeolus Shine Max построен на платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая по факту является легально модернизированной CMP (Common Modular Platform) концерна Stellantis. Спереди у автомобиля стойки McPherson, сзади – многорычажная подвеска. В России автомобиль предлагается с единственным мотором — турбированным 4-цилиндровым 1.5 мощностью 190 л.с. (320 Нм). Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag 7DCT300 с двумя «мокрыми» сцеплениями (кстати, эта же коробка ставится и на одного из главных конкурентов Shine Max — седан Chery Arrizo 8).

Седан Dongfeng Shine Max для российского рынка
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Седан Dongfeng Shine Max для российского рынка
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Седан Dongfeng Shine Max для российского рынка
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Седан Dongfeng Shine Max для российского рынка
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Сегодня в России легковой модельный ряд Dongfeng состоит из двух моделей — помимо седана можно купить кроссовер 580 первого поколения, который был впервые представлен в 2016 году (2 750 000 рублей). Есть также полноприводный пикап DF6 с дизельными моторами, его минимальный ценник составляет 3 299 000 руб. Что же касается модели Aeolus Shine Max, то она доступна с единственным вышеупомянутым мотором и в безальтернативной комплектации Luxury — 2 990 000 рублей.

Кроссовер Dongfeng 580
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Кроссовер Dongfeng 580
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Пикап Dongfeng DF6
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Пикап Dongfeng DF6
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Между тем прошедшей осенью мы провели тест-драйв седана Dongfeng Aeolus Shine Max.

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