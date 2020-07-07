Сегодня модельный ряд Rio в России состоит из двух кузовов – седана и кросс-хэтчбека. Однако вполне уместным может быть ещё один вариант, и мы решили представить, как он может выглядеть.

Рио ведёт свою историю с 2000 года, когда появился автомобиль первого поколения. И именно в этой генерации модель предлагалась в кузове универсал. Во всех остальных поколениях у покупателей был выбор только между седаном и хэтчбеком, ну и в последнем поколении добавился также кросс-хэтчбек (здесь вы можете ознакомиться с тест-драйвом модели), получивший приставку X-Line. Он пользуется неплохим спросом на российском рынке, при этом, как и полагается хэтчбеку, X-Line имеет короткий задний свес, что является ограничивающим фактором для размеров багажника и салона в целом. Мы изобразили модель в новом для неё варианте кузове, который лишён этой проблемы. Основным конкурентом для такого автомобиля мог бы стать универсал Lada Vesta Cross.

Задний свес автомобиля на рендерах существенно увеличен, при этом форма бокового остекления схожа с хэтчем. Крышка багажника вместе с фонарями осталась неизменной, однако мы изобразили универсал с обновлёнными бамперами и передней оптикой с фирменными четырёхточечными светодиодами, также автомобиль получил новые колёсные диски увеличенного диаметра.

Моторной гаммой с универсалом могут поделиться седан и кросс-хэтчбек, которые представлены с двумя вариантами бензиновых двигателей – 1.4 MPI мощностью 100 л.с. и 123-сильный 1.6 MPI. Оба мотора комплектуются как механической 6-ступенчатой коробкой передач, так и «автоматом» (также 6 ступеней).

Хэтчбек Kia Rio X-Line 1 / 2 Хэтчбек Kia Rio X-Line 2 / 2

Сегодня базовый ценник на кросс-хэтчбек Rio X-Line составляет 909 900 рублей со 100-сильным мотором и «механикой», доплата за автоматическую трансмиссию составит 40 тысяч для всех модификаций. Версия с двигателем 1.6 оценивается минимум в 934 900 рублей, а самая дорогая модификация с «автоматом» в комплектации Premium обойдётся в 1 159 900 рублей.

Кстати, ранее мы выясняли, что лучше купить – Kia Rio X-Line или же Lada Vesta SW Cross. Также напомним, что совсем недавно Kia представила совершенно новый минивэн Carnival/Sedona.